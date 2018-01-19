Закон про реінтеграцію Донбасу створює парадокс у відносинах Росії та України, – депутат РФ

Верховна Рада у четвер прийняла закон про реінтеграцію Донбасу, згідно з яким Росію названо "країною-агресором". У міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що цей документ свідчить про "підготовку" України до "війни" та ігнорування нею мінських домовленостей.

Про це пише The Independent.

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Директор незалежного аналітичного центру "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю для видання зазначив, що головною метою закону про реінтеграцію Донбасу є захист інтересів України в міжнародних судах.

Водночас представники російської влади вкрай негативно реагують на нову законодавчу ініціативу. Зокрема, глава комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що "Київ від колишнього саботажу мінських домовленостей перейшов до їхнього похорону", йдеться у статті.

У свою чергу, член Ради Федерації РФ Олексій Пушков вважає, що Україна, незважаючи на подібні кроки, не поспішає припиняти з Росією дипломатичні відносини, тож закон створює "парадокс".

"Це парадокс – мати дипломатичні контакти з агресором", – висловився російський дипломат.

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Нагадаємо, Верховна Рада 18 січня прийняла у другому читанні і в цілому закон про реінтеграцію Донбасу, який вперше визнає Росію агресором. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, проти – 36, утримались – 2.