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      Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти

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      Хто голосував за ринок землі, а хто був проти / ВРУ

      Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня прийняла закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Які фракції та депутати голосували за, а які проти – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Ринок землі, згідно з документом, відкриють з 1 липня 2021 року, однак у перші три роки його роботи діятимуть обмеження. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

      До теми На засідання Ради вночі 31 березня приїхав Зеленський, але – не виступав

      Законопроєкт 2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні та в цілому підтримали 259 народних депутатів при мінімальній потребі у 226 голосів.

      Як розподілилися голоси по фракціях та групах

      Підтримали законопроєкт 259 депутатів

      • "Слуга народу" – 206,
      • "Європейська Солідарність" – 23,
      • "Голос" – 13,
      • "Довіра" – 12,
      • Позафракційні – 5.
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 0,
      • "Батьківщина" – 0,
      • "За майбутнє" – 0.

      Проголосували проти 24 депутати

      • "Батьківщина" – 12,
      • Позафракційні – 4,
      • "Слуга народу" – 2,
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 2,
      • "За майбутнє" – 2,
      • "Європейська Солідарність" – 1,
      • "Довіра" – 1,
      • "Голос" – 0.

      Цікавинки

      • У фракції "Слуга народу" – 248 депутатів. На голосуванні за землю не були присутніми 35. Тобто, сама пропрезидентська сила не змогла б сформувати необхідних 226 голосів.
      • У "Слузі народу" проти волі фракції пішли двоє депутатів (Яцик та Воронько), однак були і такі, що утрималися (Вагнєр і Нагорняк), і навіть просто не голосували (Дубінський, Колюх і Шпак).
      • Єдиним депутатом з "Європейської Солідарності", який проголосував проти закону про землю, виявився скандальний Олексій Гончаренко. Решта голосували за, хоча кілька депутатів з фракції не прийшли на засідання (Джемілєв, Фріз і Алєксєєв).
      • У "Батьківщині" 24 депутати, і рівно половина з них проголосували проти. Друга ж половина не прийшли на засідання. 

      Земля
      Українці далеко не всі підтримують впровадження ринку землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Верховна Рада Ринок землі Новини України Новини політики
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