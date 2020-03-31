Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти

Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня прийняла закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Які фракції та депутати голосували за, а які проти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Ринок землі, згідно з документом, відкриють з 1 липня 2021 року, однак у перші три роки його роботи діятимуть обмеження. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

До теми На засідання Ради вночі 31 березня приїхав Зеленський, але – не виступав

Законопроєкт 2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні та в цілому підтримали 259 народних депутатів при мінімальній потребі у 226 голосів.

Як розподілилися голоси по фракціях та групах

Підтримали законопроєкт 259 депутатів

"Слуга народу" – 206,

"Європейська Солідарність" – 23,

"Голос" – 13,

"Довіра" – 12,

Позафракційні – 5.

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Батьківщина" – 0,

"За майбутнє" – 0.

Проголосували проти 24 депутати

"Батьківщина" – 12,

Позафракційні – 4,

"Слуга народу" – 2,

"Опозиційна платформа – За життя" – 2,

"За майбутнє" – 2,

"Європейська Солідарність" – 1,

"Довіра" – 1,

"Голос" – 0.

Цікавинки

У фракції "Слуга народу" – 248 депутатів. На голосуванні за землю не були присутніми 35. Тобто, сама пропрезидентська сила не змогла б сформувати необхідних 226 голосів.

У "Слузі народу" проти волі фракції пішли двоє депутатів (Яцик та Воронько), однак були і такі, що утрималися (Вагнєр і Нагорняк), і навіть просто не голосували (Дубінський, Колюх і Шпак).

Єдиним депутатом з "Європейської Солідарності", який проголосував проти закону про землю, виявився скандальний Олексій Гончаренко . Решта голосували за, хоча кілька депутатів з фракції не прийшли на засідання (Джемілєв, Фріз і Алєксєєв).

. Решта голосували за, хоча кілька депутатів з фракції не прийшли на засідання (Джемілєв, Фріз і Алєксєєв). У "Батьківщині" 24 депутати, і рівно половина з них проголосували проти. Друга ж половина не прийшли на засідання.



Українці далеко не всі підтримують впровадження ринку землі / Інфографіка 24 каналу