Закон про ринок землі прийняли: які фракції та депутати голосували за, а які проти
Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня прийняла закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Які фракції та депутати голосували за, а які проти – читайте у матеріалі 24 каналу.
Ринок землі, згідно з документом, відкриють з 1 липня 2021 року, однак у перші три роки його роботи діятимуть обмеження. Детальніше про це читайте за цим посиланням.
До теми На засідання Ради вночі 31 березня приїхав Зеленський, але – не виступав
Законопроєкт 2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні та в цілому підтримали 259 народних депутатів при мінімальній потребі у 226 голосів.
Як розподілилися голоси по фракціях та групах
Підтримали законопроєкт 259 депутатів
- "Слуга народу" – 206,
- "Європейська Солідарність" – 23,
- "Голос" – 13,
- "Довіра" – 12,
- Позафракційні – 5.
- "Опозиційна платформа – За життя" – 0,
- "Батьківщина" – 0,
- "За майбутнє" – 0.
Проголосували проти 24 депутати
- "Батьківщина" – 12,
- Позафракційні – 4,
- "Слуга народу" – 2,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 2,
- "За майбутнє" – 2,
- "Європейська Солідарність" – 1,
- "Довіра" – 1,
- "Голос" – 0.
Цікавинки
- У фракції "Слуга народу" – 248 депутатів. На голосуванні за землю не були присутніми 35. Тобто, сама пропрезидентська сила не змогла б сформувати необхідних 226 голосів.
- У "Слузі народу" проти волі фракції пішли двоє депутатів (Яцик та Воронько), однак були і такі, що утрималися (Вагнєр і Нагорняк), і навіть просто не голосували (Дубінський, Колюх і Шпак).
- Єдиним депутатом з "Європейської Солідарності", який проголосував проти закону про землю, виявився скандальний Олексій Гончаренко. Решта голосували за, хоча кілька депутатів з фракції не прийшли на засідання (Джемілєв, Фріз і Алєксєєв).
- У "Батьківщині" 24 депутати, і рівно половина з них проголосували проти. Друга ж половина не прийшли на засідання.
Українці далеко не всі підтримують впровадження ринку землі / Інфографіка 24 каналу
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