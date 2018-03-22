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Закон про стратегічну екологічну оцінку: що ухвалила Рада і чому це важливо для громадськості

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Закон про СЕО відкриває нові перспективи
Закон про СЕО відкриває нові перспективи / Експерт

Верховна Рада Україна розглянула і підтримала і другому читанні законопроект №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку".

Що таке Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)? Це систематичний процес виявлення екологічних факторів і можливих екологічних наслідків пропонованих стратегій, планів і програм та їх урахування під час прийняття рішень, які стосуються цих стратегій, планів і програм.

Тобто, при розробленні майбутніх державних, місцевих чи галузевих програм будуть враховуватись ймовірні негативні наслідки для довкілля та здоров’я людини, які можуть виникнути в результаті їх реалізації, що важливо для сталого розвитку, – зазначає заступник голови правління ВГО "Зелений фонд" Зоя Мельник. – Така модель ефективно працює у всьому світі.

Не лише можливі економічні переваги того чи іншого шляху розвитку – як зазвичай оцінювалось, а й їх екологічні наслідки в довгостроковій перспективі. І це є прогресивним кроком, оскільки вплив на довкілля в Україні не враховувався, зазначає пані Мельник.

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"Цей законопроектодна з ключових вимог Угоди про асоціацію та ряду інших міжнародних угод. Крім того, без цього закону буде неповноціною система оцінки впливу на довкілля, оскільки вони працюють у тандемі", – роз'яснює очільниця "Зеленого фонду". Тільки СЕО застосовується на стратегічному рівні – під час планування майбутньої системної діяльності (розробки стратегій, програм та планів інших документів державного планування), а ОВД здійснюється щодо чітко визначеної планованої діяльності, що може мати вплив на довкілля (будівництво свиноферми, заводу чи дороги). Тому СЕО передує ОВД конкретних проектів та впливає на вибір майбутньої діяльності, яка підпадатиме під ОВД.

Що важливо для нас, як природоохоронної громадської організації, – зазначає Зоя Мельник, – це те, що СЕО дозволяє забезпечити участь громадськості в процесі прийняття рішень державного планування як на національному, регіональному та іншому рівні у таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, транспорт, регіональний розвиток, земельне використання, управління відходами та водними ресурсами.

Оскільки в процедурі СЕО закріплено проведення громадських обговорень та консультацій, за необхідності навіть транскордонних. Не проведення громадських слухань чи обговорень будуть підставою для оскарження таких рішень.

Під час проведення СЕО велика увага приділяється збору інформації від місцевих мешканців про їх потреби шляхом участі громадськості і на етапі визначення обсягу дослідження і на етапі обговорення звіту із СЕО певного документа.

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Автор: Все про екологію
Теги: Новини політики Публікації Екологія Законодавство
Джерело: 24 Канал
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