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      Закон про українську мову: як відреагували на Сході України

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      Закон про українську мову
      Закон про українську мову / Фото з відкритих джерел

      Новий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що всі громадяни та ті, хто хоче отримати український паспорт, повинні розмовляти українською. Журналіст 24 каналу дізнався, як на це відреагували жителі Східної України.

      Журналіст розповів, що пробував спілкуватися на цю тему з продавцями магазинів, адже їх цей закон стосується безпосередньо. Однак вони відмовились говорити, але з коротких відповідей було зрозуміло, що вони чули про нововведення.

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      Щодо місцевих мешканців, то вони зазвичай реагували прихильно до питань про українську мову. Було лише застереження, хто ж буде це все контролювати.

      Нічого страшного. Можна відповідати українською мовою,
      – сказала мешканка Донбасу.

      "Вважаю це зайвим. В кожного має бути своя мова – як вміє так і розмовляє", – відповіла одна з опитуваних.

      Це правильно розмовляти українською, тому що поліція розмовляє українською, я вважаю це правильно,
      – заявив українець з Донбасу.

      За словами журналіста, нині на Донбасі гострої проблеми щодо мови немає. Навіть, якщо люди спілкуються російською мовою, то вони всі чудово розуміють й українську мову. Можливо хтось не дуже добре знає правопис, але на побутовому рівні ніяких конфліктів немає.

      Дивіться реакцію жителів Донбасу на мовний закон: 

       

      закон про мову
      Закон про державну мову: що зміниться

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі мовне питання Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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