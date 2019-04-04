Закон про вибори президента: що потрібно знати про другий тур

Що каже закон "Про вибори Президента України" про другий тур голосування – розбирались журналісти 24 каналу.

Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року. Готуючись до повторного голосування на виборах президента України варто пам’ятати, що нам каже про нього закон "Про вибори Президента України".

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За тих кандидатів, які набрали найбільше голосів у першому турі. Серед 39 кандидатів, за яких голосували українці 31 березня, жоден не спромігся набрати більше 50% голосів.

Згідно із законом "Про вибори президента України", це означає, що в Україні відбудеться повторне голосування (другий тур виборів). Цього разу, у виборчий бюлетень для повторного голосування включаються два кандидати, які за підсумками голосування в день виборів отримали найбільшу кількість голосів.

Станом на ранок 4 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів виборців. Лідерами перегонів стали:

Володимир Зеленський – 30,24% Петро Порошенко – 15,95%



Результати виборів-2019: Зеленський і Порошенко пройшли в другий тур

Остаточний результат ЦВК має оголосити протягом десяти днів (до 10 квітня), але не пізніше, ніж на третій день з дня отримання усіх протоколів окружних виборчих комісій.

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Повторне голосування має відбутись 21 квітня. Згідно зі статтею 85 Закону про вибори Президента України повторне голосування призначається Центральною виборчою комісією на третю неділю після дня виборів.

Якщо ж хтось із кандидатів у президенти вирішить знятися з виборів опісля вказаного терміну (або, не приведи Боже, ЦВК за якихось причин визнає одного з них таким, що вибув із балотування – хвороба, смерть, рішення суду про недієздатність, вирок суду тощо) повторне голосування відбуватиметься з включенням до виборчого бюлетеню лише одного імені – того кандидата, який залишиться.

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Практично нічим, все – те саме. Період між датою офіційного оголошення ЦВК результатів президентських виборів та призначення повторного голосування вважається міжвиборчим. За цей час кандидати-лідери першого туру мають повторно подати кандидатури до складу оновлених територіальних комісій. ЦВК поділить порівну склад і керівництво цих комісій. Територіальні комісії затверджують новий склад дільничної виборчої комісії і ведуть безпосередню підготовку до другого туру виборів.

Виборці, які мають необхідність тимчасово змінити місце голосування – мають зробити це повторно. За тою ж процедурою: прийти у будь-яке у з відділень Держреєстру виборців з паспортом і документом, який підтверджує, що в день виборів ви не можете голосувати за місцем реєстрації. Для переселенців із тимчасово окупованих територій достатньо паспорта, вони можуть обрати будь-яку виборчу дільницю в Україні та за її межами. У відділенні зобов'язані видати довідку про зміну місця голосування, яку необхідно надати разом з українським паспортом на виборчій дільниці під час другого туру виборів. Отримати довідку можна не пізніше, ніж за 5 днів до проведення повторного голосування, тобто – до 16 квітня.

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Перед повторним голосуванням кандидатам чи їхнім прихильникам дозволено відновлювати передвиборчу кампанію.

До 18 квітня можна оприлюднювати та поширювати результати виборчих соціологічних опитувань перед другим туром.

До 19 квітня можна займатись агітацією. 19 квітня також може стати тим самим днем, коли відбудуться такі очікувані телевізійні дебати між кандидатами в президенти.



Календар президентських виборів-2019

Насправді – тут все залежить від кандидатів. Закон "Про вибори президента України" передбачає проведення дебатів у другому турі виборів. Він визначає процедуру і терміни проведення передвиборчих теледебатів, та зобов’язує Суспільний телеканал організувати і провести їх за рахунок держбюджету. Рішення про проведення дебатів повинна прийняти Центральна виборча комісія.

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Однак закон не зобов'язує кандидатів брати участь в них. Ніяких покарань за неучасть у процесі дебатів також не передбачена. У разі, якщо один з кандидатів не приходить на ефір, то другий, відповідно до чинного закону, може скористатися відведеним часом для агітації.

Чи можуть дебати стати тим дійством на НСК "Олімпійський", про яке всі говорять? У законі нічого не сказано, що дебати за рахунок держбюджету мають бути організовані саме у студії Суспільного. Можна – і в "Олімпійському". Просто не факт, що це раціональна витрата коштів українців (які у законі називають бюджетними).

Тому, скоріш за все, якщо на стадіоні кандидати щось і організують, то це будуть не дебати. У ЦВК, наприклад, пояснили, що дійство на НСК "Олімпійський" може бути формою передвиборчої агітації, а не визначеними законом "Про вибори президента України" теледебатами, тому мають оплачуватися з виборчих фондів кандидатів. Координаторка громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська також зазначає, що зустрічі у форматі стадіону мають організовувати і оплачуватись офіційно самими ж кандидатами у рівній пропорції".

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Просто кандидатам в президенти України доведеться відвідати і офіційні дебати, і стадіонні.

Так само, як і у першому: берете паспорт і ідете віддавати свій голос за того кандидата, якого вважаєте найбільш гідним посади. При цьому пам’ятаєте, що:

Здійснювати агітацію в день виборів заборонено. Ніхто не може примусити вас голосувати за якогось з кандидатів. Ніхто не може примусити вас показувати бюлетень або розповідати про те, як і за кого ви голосували.

Залежатиме від українців. Якщо у другому турі обидва кандидати, які балотувалися, наберуть однакову кількість голосів, вибори Президента України визнаються такими, що не відбулися і поводяться повторні вибори. Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного терміну з дня прийняття постанови Верховної Ради про призначення повторних виборів.