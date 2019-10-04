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      Закон про вибори в ОРДЛО не виноситимуть на референдум, – депутат "Слуги народу"

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / liga.net

      Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що питання щодо закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей не буде виноситися на референдум.

      Про це Яременко повідомив в ефірі програми "Право на владу".

      Цікаво: У "Слузі народу" назвали варіант, якщо РФ не виведе свої війська до виборів на Донбасі

      Закону про референдум немає, але водночас час чинні процедури розгляду законопроєктів у парламенті в комітетах, які відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається,
      – сказав Яременко.

      Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.

      "Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії", – сказав Зеленський.

      До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко відзначив як позитивний факт початок дискусії стосовно закону про особливий статус ОРДЛО, чинність якого минає 31 грудня.

      "Дуже добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум – я тут згоден з Богданом Яременком. Але те, що наш народ почав розуміти, наскільки високою може бути ціна миру, і як ми його можемо досягти, це дуже потрібна дискусія, яка запізнилася на багато років", – зазначив Пристайко.

      Що відомо про можливі вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж і домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. Попередньо, це має статися 7 жовтня.

      Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Богдан Яременко Слуга народу Референдум Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020 Новини Донецька Новини Луганська
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