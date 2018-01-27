Закон про заборону "бандеризму": у Польщі відповіли на заяву МЗС України

У Польщі розповіли деталі закон про заборону"«бандеризму". Там пояснили, що про кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів стосується лише тих, хто публічно заперечує ці події, і не стосується дослідників.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, пише агентство PAP.

"У зв'язку із заявою МЗС України з приводу прийняття 26 січня 2018 року Сеймом Польщі закону "Про внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті..." повідомляємо, що законотворчий процес вищевказаного правового акту ще не завершений", – додали у МЗС Польщі.

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У відомстві також додали, що ініціатори закону мали на меті протидіяти «запереченню або зниженню відповідальності винних у злочинах, скоєних колабораціоністами Третього Рейху».

У польському міністерстві підтвердили свою готовність будувати відносини стратегічного партнерства з Україною.

"Проте, як ми неодноразово заявляли, це партнерство повинне бути засноване на правді", – заявили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 26 січня з’явилась інформація, що Сейм Польщі підтримав закон про заборону пропагування у Польщі ідеології українських націоналістів.