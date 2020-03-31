Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

Закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради. Текст закону №2178-10 та що він передбачає – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.

Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

Текст закону про ринок землі 2020 в Україні:

Закон про землю: які фракції підтримали

Підтримали законопроєкт 259 депутатів:

"Слуга народу" – 206,

"Європейська Солідарність" – 23,

"Голос" – 13,

"Довіра" – 12,

Позафракційні – 5.

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Батьківщина" – 0,

"За майбутнє" – 0.

Проголосували проти 24 депутати:

"Батьківщина" – 12,

Позафракційні – 4,

"Слуга народу" – 2,

"Опозиційна платформа – За життя" – 2,

"За майбутнє" – 2,

"Європейська Солідарність" – 1,

"Довіра" – 1,

"Голос" – 0.

Що таке ринок землі в Україні?Ринок землі в Україні – це сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають у процесі їх ринкового обігу: їх оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і спадкування.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу