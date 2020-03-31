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      Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

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      Ринок землі: що відомо / informator.press

      Закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради. Текст закону №2178-10 та що він передбачає – читайте в матеріалі 24 каналу.

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      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
      • Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
      • Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
      • Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
      • Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
      • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

      Текст закону про ринок землі 2020 в Україні:

       

       

      Закон про землю: які фракції підтримали

      Підтримали законопроєкт 259 депутатів:

      • "Слуга народу" – 206,
      • "Європейська Солідарність" – 23,
      • "Голос" – 13,
      • "Довіра" – 12,
      • Позафракційні – 5.
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 0,
      • "Батьківщина" – 0,
      • "За майбутнє" – 0.

      Проголосували проти 24 депутати:

      • "Батьківщина" – 12,
      • Позафракційні – 4,
      • "Слуга народу" – 2,
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 2,
      • "За майбутнє" – 2,
      • "Європейська Солідарність" – 1,
      • "Довіра" – 1,
      • "Голос" – 0.

      Що таке ринок землі в Україні?Ринок землі в Україні – це сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають у процесі їх ринкового обігу: їх оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і спадкування.


      Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Ринок землі Законодавство
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