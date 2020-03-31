Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає
Закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення прийняли на позачерговому засіданні Верховної Ради. Текст закону №2178-10 та що він передбачає – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Що передбачає законопроєкт про ринок землі
- З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
- Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
- Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
- Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
- Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
- Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
- Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
- Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.
Текст закону про ринок землі 2020 в Україні:
Закон про землю: які фракції підтримали
Підтримали законопроєкт 259 депутатів:
- "Слуга народу" – 206,
- "Європейська Солідарність" – 23,
- "Голос" – 13,
- "Довіра" – 12,
- Позафракційні – 5.
- "Опозиційна платформа – За життя" – 0,
- "Батьківщина" – 0,
- "За майбутнє" – 0.
Проголосували проти 24 депутати:
- "Батьківщина" – 12,
- Позафракційні – 4,
- "Слуга народу" – 2,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 2,
- "За майбутнє" – 2,
- "Європейська Солідарність" – 1,
- "Довіра" – 1,
- "Голос" – 0.
Що таке ринок землі в Україні?Ринок землі в Україні – це сукупність юридично-правових і економічних відносин, що виникають у процесі їх ринкового обігу: їх оренди, обміну, купівлі-продажу, застави, дарування і спадкування.
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