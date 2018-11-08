Закон щодо авто на єврономерах: лідер "Авто Євро Сили" спалив свій автомобіль на знак протесту
Лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич показово спалив свій автомобіль. Таким чином, він хотів показати незгоду з новими правилами розмитнення автомобілів і низкою інших змін, які депутати депутати внесли до закону щодо автомобілів на іноземній реєстрації.
Трансляцію акції активісти вели у своїй спільності на Facebook.
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Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Land Rover, якщо не проголосують нашу правку – це не був популізм чи піар!? Це була свідома заява лідера, який розуміє, що для більшості людей, які купили право користування авто на європейській реєстрації за 1500 євро, є дешевшим спалити своє авто, аніж ніж його купити та розмитнити за прийнятими законами! Як лідер громади, який відповідально ставиться до всіх своїх заяв, на знак протесту спалюю своє авто,
– наголосив Ярошевич.
За його словами, це протест, зокрема, за тих людей, які не мають коштів на розмитнення авто, а також за тих, хто брав участь у протестах під Радою.
Крім того, він продемонстрував, що його автомобіль перебуває у робочому стані. Як зауважив лідер "Авто Євро Сили", придбав він його у Європі за дорученням.
Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений документ, і вони продовжили свої протести.
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