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      Закон щодо авто на єврономерах: лідер "Авто Євро Сили" спалив свій автомобіль на знак протесту

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      Лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич спалив своє авто як незгоду із ситуацією щодо авто на єврономерах в Україні
      Лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич спалив своє авто як незгоду із ситуацією щодо авто на єврономерах в Україні / Соцмережі

      Лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич показово спалив свій автомобіль. Таким чином, він хотів показати незгоду з новими правилами розмитнення автомобілів і низкою інших змін, які депутати депутати внесли до закону щодо автомобілів на іноземній реєстрації.

      Трансляцію акції активісти вели у своїй спільності на Facebook.

      Читайте також: Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Land Rover, якщо не проголосують нашу правку – це не був популізм чи піар!? Це була свідома заява лідера, який розуміє, що для більшості людей, які купили право користування авто на європейській реєстрації за 1500 євро, є дешевшим спалити своє авто, аніж ніж його купити та розмитнити за прийнятими законами! Як лідер громади, який відповідально ставиться до всіх своїх заяв, на знак протесту спалюю своє авто, 
      – наголосив Ярошевич. 

      За його словами, це протест, зокрема, за тих людей, які не мають коштів на розмитнення авто, а також за тих, хто брав участь у протестах під Радою.

      Крім того, він продемонстрував, що його автомобіль перебуває у робочому стані. Як зауважив лідер "Авто Євро Сили", придбав він його у Європі за дорученням.

      Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений документ, і вони продовжили свої протести.

      Що змінить закон про авто на єврономерах: дивіться відео 

       

      ситуація з розмитненням авто на єврономерах в україні: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України протести Авто Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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