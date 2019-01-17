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      Закон щодо мита на металобрухт дозволив підприємствам збільшити випуск продукції, – Каленков

      33 Читать новость на русском
      Брухт
      Брухт / smarttender.biz

      Рішення зберегти в Україні стратегічну сировину призвело до реальних плюсів в економіці держави.

      Закон, що передбачає підвищення мита на експорт сталевого брухту з України, дав свої позитивні плоди, серед яких зростання випуску продукції вітчизняними підприємствами на цілу третину, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

      "Дія цього мита довела ефективність: електрометалургійні підприємства збільшили випуск продукції в минулому році більше ніж на 35%. Це суттєве зростання. За ними пішли трубні підприємства і далі за ланцюжком доданої вартості", – заявив експерт.

      Також, за словами, Каленкова, рішення зберегти в Україні стратегічну сировину замість вивезення її за кордон стало прикладом, коли конкретне рішення у торговельній політиці країни призвело до реальних плюсів в економіці України. В тому числі і для бюджету, і для валютного курсу.

      "Експортне мито на експорт металобрухту було кілька років тому на рівні 10 євро за тонну. На жаль, це призводило до того, що імпорт збільшувався з року в рік і досягав критичних значень. Дефіцит брухту ми відчували всередині України. В основному лом йшов до Туреччини та Придністров'я", – заявив Каленков.

      Як повідомлялося раніше, вчора в парламенті було зареєстровано законопроект щодо подальшого продовження підвищеного мита на експорт металобрухту з України.

      Дефіцит металобрухту призводив до скорочення і навіть зупинок виробництв в Україні аж до 2017 року.

      Теги: Мито Металургія Експорт
      Джерело: 24 Канал
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