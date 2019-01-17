Закон щодо мита на металобрухт дозволив підприємствам збільшити випуск продукції, – Каленков

Рішення зберегти в Україні стратегічну сировину призвело до реальних плюсів в економіці держави.

Закон, що передбачає підвищення мита на експорт сталевого брухту з України, дав свої позитивні плоди, серед яких зростання випуску продукції вітчизняними підприємствами на цілу третину, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Дія цього мита довела ефективність: електрометалургійні підприємства збільшили випуск продукції в минулому році більше ніж на 35%. Це суттєве зростання. За ними пішли трубні підприємства і далі за ланцюжком доданої вартості", – заявив експерт.

Також, за словами, Каленкова, рішення зберегти в Україні стратегічну сировину замість вивезення її за кордон стало прикладом, коли конкретне рішення у торговельній політиці країни призвело до реальних плюсів в економіці України. В тому числі і для бюджету, і для валютного курсу.

"Експортне мито на експорт металобрухту було кілька років тому на рівні 10 євро за тонну. На жаль, це призводило до того, що імпорт збільшувався з року в рік і досягав критичних значень. Дефіцит брухту ми відчували всередині України. В основному лом йшов до Туреччини та Придністров'я", – заявив Каленков.

Як повідомлялося раніше, вчора в парламенті було зареєстровано законопроект щодо подальшого продовження підвищеного мита на експорт металобрухту з України.

Дефіцит металобрухту призводив до скорочення і навіть зупинок виробництв в Україні аж до 2017 року.