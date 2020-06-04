У разі прийняття законопроєктів про введення плати за користування дорогами загального призначення для операторів ринку вантажоперевезень великому бізнесу доведеться закласти відповідні витрати в собівартість послуг. Можна очікувати стрімке подорожчання всіх без винятку товарів, зниження купівельної спроможності гривні і значного погіршення якості життя українців.

Таку думку порталу "НВ Бізнес" висловив співвласник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк, аналізуючи зареєстровані у Верховній раді України два законопроекти: № 3544 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування" та № 3545 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування".

Документи передбачають введення з 1 січня 2021 року плати за проїзд автомобільними дорогами України з іноземних компаній, які володіють вантажівками з максимальною дозволеною загальною масою 12 тонн і більше. Через 3 роки, з 1 січня 2024 року, дія закону буде поширюватися і на українських вантажоперевізників.

На думку Володимира Поперешнюка, законодавчі нововведення спричинять незворотні наслідки. Передовсім, почнеться масовий перерозподіл ринку.

"Всі ми були свідками недавньої масової стрілянини в Броварах між офіційними і тіньовими маршрутними перевізниками. Можете собі уявити, що буде, коли 1 січня 2024 почне діяти плата за користування дорогами для вітчизняних вантажоперевізників? Багато офіційних перевізників, серед яких є невеликі компанії, будуть змушені сходити з дистанції. Адже в умовах додаткових фінансових навантажень вони не зможуть конкурувати в ціновому сегменті з великими і більш потужними гравцями. Їх місце намагатимуться зайняти інші, зокрема представники тіньового сектора", – попереджає Поперешнюк.

Ще одним несприятливим наслідком стануть соціальні бунти, до яких українців підштовхне зростання цін на всі без винятку товари і послуги.

"Великий бізнес доведеться закласти плату за користування дорогами і штрафні санкції в собівартість послуг вантажних перевезень. Таким чином можна очікувати стрімке подорожчання всіх без винятку товарів і транспортно-логістичних послуг. А це спричинить за собою зменшення купівельної спроможності гривні і ще значно погіршить якість життя українців. Чи варто прогнозувати при таких умовах нову потужну хвилю соціальних протестів? Питання знову-таки риторичне", – говорить співвласник "Нової пошти".

Нарешті, прийнявши непродумані закони, Україна ризикує дискримінувати іноземних перевізників і втратити залишки і без того мізерного обсягу міжнародного транзиту.

"Економічні вигоди, на які розраховують автори законопроєктів, вкрай сумнівні. Швидше за все, оптимістичні очікування не виправдаються, а навпаки – ці дії приведуть до істотних втрат державного та місцевого бюджетів. Супровідні документи до законопроєктів не містять ні зрозумілих розрахунків за сумами надходжень, ні офіційної статистики щодо кількості іноземних перевізників і вантажівок, які здійснюють транзитні перевезення по території України. Однак якщо іноземні транзитери припинять транспортувати вантажі по нашій країні, втрати будуть вимірюватися десятками мільйонів гривень. Отже, ремонтувати і будувати автодороги, що планується робити за рахунок поки іноземних перевізників, нема за що", – резюмував Володимир Поперешнюк.