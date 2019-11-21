Законодавчі ініціативи влади погіршують і без того складну ситуацію в металургійній галузі

Через падіння попиту на світових ринках, підприємствам галузі за рік вже довелося скоротити обсяги виробництва на 12-13 %.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"І стан справ лише погіршується. Деякі підприємства, навіть, змушені зупинити виплавку сталі. Тому нам абсолютно не зрозуміла логіка тих, хто у такий скрутний період пропонує збільшити для металургійних підприємств екологічний податок у 4 рази, підняти рентні платежі. Є ініціативи щодо підняття вартості залізничних тарифів, під виглядом так званої автоматичної індексації, транспортування газу. Разом з тим нашим прямим конкурентам, зокрема росіянам, надаються необґрунтовані преференції щодо транзиту на перевезення продукції. Від Укрзалізниці – до 50 відсотків. А нам в Україні виставляють необґрунтовано високі збори в портах, які в 3-4 рази вище, ніж в будь-якому з портів-конкурентів", – зазначив Біленький.

Ми змушені величезну кількість енергії витрачати на те, щоб відбиватися від органів влади, які виходять з такими ініціативами, аби не загубити галузь, яка надає сотням тисяч українців роботу, забезпечує третину валютних надходжень, підтримує міські бюджети та реалізує соціальні програми,

– наголосив голова Федерації металургів.

Як раніше повідомлялося, через падіння попиту на сталь на світових ринках, металургійні підприємства України з початку року почали працювати собі на збиток. Така тенденція зберігається не лише в Україні.

Більшість металургійних гігантів світу змушені або скорочувати обсяги виробництва, або взагалі припиняти роботу.