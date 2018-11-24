Законопроект про наклеп: чому скандальний депутат Паламарчук захотів помститися журналістам

За розповсюдження неправдивих даних у засобах масової інформації або в інтернеті, які шкодять репутації і гідності людини депутати від БПП – Микола Паламарчук, Артур Палатний та Олег Великін – запропонували штрафувати правопорушників, відправляти на виправні роботи або обмежувати волю терміном до двох років.

21 листопада Україна відзначає День гідності і свободи і згадує Євромайдан. Цього року, у цей день стало відомо про дивну законодавчу ініціативу трьох народних депутатів від БПП, яка не має нічого спільного зі свободою чи гідністю. Виявилось, щоці депутати хочуть внести зміни до Кримінального та Кримінально-процесуально кодексу і запровадити відподальність за наклеп.

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Якщо наклеп супроводжується обвинуваченням у скоєнні тяжкого злочину, то автори законопроекту пропонують відправляти авторів цієї інформації до в’язниці терміном до трьох років.

У пояснювальній записці до проекту закону його автори пишуть: "Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченням, що лунають з боку деяких ЗМІ на адресу народного депутата України щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину – нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк".

Після цього речення стає зрозуміло, звідки з’явилася ця законодавча ініціатива. У співавтора закону Паламарчука працював помічник – Ігор Павловський, його нещодавно арештували як ймовірного організатора нападу на Катерину Гандзюк. До речі, Паламарчук звільнив помічника тільки після того, як його прізвище з’явилося у засобах масової інформації, а не коли поліція почала розслідувати можливу причетність Павловського до злочину.

Тепер Паламарчук намагається помститися журналістам за те, що про нього згадала преса і згадала, не як про видатного законодавця президентської партії, а у контексті гучної на весь світ історії вбивства херсонської активістки.



Микола Паламарчук

Народний депутат Микола Паламарчук – генерал-майор міліції. До того, як депутат пішов у політику, він пропрацював у правоохороних органах понад 30 років. А тепер депутат розповідає про те, як складно йому було пережити увесь інформаційний потік навколо його прізвища після смерті Гандзюк. Із таким величезним досвідом роботи у міліції, депутат виявився надзвичайно вразливим.

Замість помсти журналістам і активістам у вигляді законопроекту про наклеп, депутат Паламарчук міг би наполегливо публічно вимагати від правоохоронців якісного і швидкого розслідування вбивства Гандзюк, яке б і дало відповіді на запитання, хто ж замовник цього страшного злочину і з ким був пов’язаний його колишній помічник.

Він, як ніхто інший, має вимагати цього розслідування. Натомість колишній правоохоронець вирішив накинутися на журналістів і залякати їх кримінальною відповідальністю.

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І це вже не перший випадок в історії незалежної України. Так само намагалися робити і "попередники". Віталій Журавський, колишній депутат "Партії регіонів", у 2012-му році ініціював подібний законопроект.



Віталій Журавський

Тоді це призвело до акції протесту журналістів. Деякі ЗМІ навіть виходили із білими обкладинками, демонструючи таким чином, що їм хочуть завадити писати і говорити.

Регіонали у підсумку відмовились від цієї резонансної ініціативи. Потім звичайно ще були диктаторські закони 16 січня 2014 року. І от у 2018 році, через 5 років після початку революції гідності, деякі депутати знову хочуть обмежити свободу слова, як у пресі, так і в інтернеті. І це не має нічого спільного із захистом своєї репутації, адже і зараз можна позиватися до ЗМІ і вимагати спростування недостовірної інформації.

Але трьом депутатам від БПП цього замало, вони хочуть кидати журналістів за ґрати. Цікаво, що усі троє депутатів увійшли до парламенту від групи київського мера Віталія Кличка, активного учасника революції гідності.

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На мою думку, дана законодавча ініціатива не має шансів стати законом. Адже цей крок неодмінно викличе дуже гостру реакцію західних партнерів, а також остаточно розсварить владу і журналістів, а це зайве, особливо напередодні виборів. Тому фракції БПП якнайшвидше треба зробити заяву, що це ініціатива окремих депутатів, яку вони не підтримують, а ще краще засуджують.

А депутату Паламарчуку хочу повідомити погану для нього новину. Журналісти в України навчилися боротися за свої права і не бояться погроз політиків. І зрештою, Паламарчук завжди може запитати у колишнього регіонала Журавського, як відкликати подібні законопроекти.