20:37
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Законопроект "Про президента": як відреагувала команда Зеленського

      11138 Читать новость на русском

      Фракції "Самопоміч" підготувала законопроект "Про президента". Новообраний президент України разом з парламентом має вирішити, як в Україні буде врегульована діяльність глави держави.

      Депутат від фракції "Самопоміч" Олег Березюк в ефірі 24 каналу розповів, що Україна вже 28 років спершу вибирає президентів, любить їх, а потім виганяє, а деяких навіть безславно.

      Читайте також: "Самопоміч" готує закон "Про президента": що про це відомо

      "А все тому, що президент в Україні як інституція є неврегульованою. Це вигідно не президентам, не державі, не людям, а олігархічній клітці, яка керує країною 28 років", – заявив політик.

      За словами Березюка, команда Зеленського зараз дуже ретельно вивчає цей законопроект. У них вже є десятки зауважень щодо цього.

      Це означає, що вони (штаб Зеленського, – 24 канал) серйозно до цього ставляться, 
      – наголосив Березюк.

      Він додав, що законопроект потрібен та пояснив: "Те, що сьогодні так багато розмов про це, а особливо нарікань, ганьби, означає, що цей законопроект розворушив "осине гніздо".

      "Їм не потрібно законів, які регулюють діяльність на користь держави й людей. Їм потрібне беззаконня і свавілля. Якщо новообраний президент хоче закінчити зі славою держави й народу, то він має бути першим, хто підтримає це законопроект", – зазначив депутат.

      Що передбачає законопроект "Про президента"?• Президент не може пропонувати своїх людей на посаду прем'єр-міністра.

      • Глава держави вносить подання про призначення міністра оборони й міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. Він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.

      • Чинний глава країни не має права призначати директора НАБУ та голову Держбюро розслідувань.

      • Службу безпеки забрати з підпорядкування президента та передати прем'єр-міністру.

      blog_ava
      У Чехії Україну назвали "фашистською", а Зеленського – "євреєм": як відповів Київ
      сьогодні
      8237
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Законодавство Самопоміч Олег Березюк Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      сьогодні , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      42
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      сьогодні , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 1899
      Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      сьогодні , 19:02 Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 835
      Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?
      сьогодні , 18:02 Позови проти Порошенка: в чому підозрюють президента і що йому загрожує?
      Інна Жолобович 4215
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сьогодні , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 3388
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук