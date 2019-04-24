Законопроект "Про президента": як відреагувала команда Зеленського

Фракції "Самопоміч" підготувала законопроект "Про президента". Новообраний президент України разом з парламентом має вирішити, як в Україні буде врегульована діяльність глави держави.

Депутат від фракції "Самопоміч" Олег Березюк в ефірі 24 каналу розповів, що Україна вже 28 років спершу вибирає президентів, любить їх, а потім виганяє, а деяких навіть безславно.

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"А все тому, що президент в Україні як інституція є неврегульованою. Це вигідно не президентам, не державі, не людям, а олігархічній клітці, яка керує країною 28 років", – заявив політик.

За словами Березюка, команда Зеленського зараз дуже ретельно вивчає цей законопроект. У них вже є десятки зауважень щодо цього.

Це означає, що вони (штаб Зеленського, – 24 канал) серйозно до цього ставляться,

– наголосив Березюк.

Він додав, що законопроект потрібен та пояснив: "Те, що сьогодні так багато розмов про це, а особливо нарікань, ганьби, означає, що цей законопроект розворушив "осине гніздо".

"Їм не потрібно законів, які регулюють діяльність на користь держави й людей. Їм потрібне беззаконня і свавілля. Якщо новообраний президент хоче закінчити зі славою держави й народу, то він має бути першим, хто підтримає це законопроект", – зазначив депутат.

Що передбачає законопроект "Про президента"?• Президент не може пропонувати своїх людей на посаду прем'єр-міністра.



• Глава держави вносить подання про призначення міністра оборони й міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. Він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.



• Чинний глава країни не має права призначати директора НАБУ та голову Держбюро розслідувань.



• Службу безпеки забрати з підпорядкування президента та передати прем'єр-міністру.