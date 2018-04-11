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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Законопроекти якої партії найбільш нездійснені та популістські: результати у цифрах

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Політики і популізм – це як сіамські близнюки. У цих двох словах стільки спільного, що навіть складно уявити. І якщо популізм може існувати без політика, то політик без популізму – ніяк. Більше про доблесних працівників під куполом – у цифрах.

32 % – третина законопроектів, які подали народні депутати Верховної Ради VIII скликання, є нереальними до виконання.

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Лідер популістських законопроектів – "Опозиційний блок": 39% проектів законів отримали негативну оцінку. В "Радикальній партії", "Батьківщині", "Волі народу" і БПП 20-27 % проектів законів виявилися популіськими.

Для прикладу, Наталія Королевська пропонує забезпечити безкоштовним харчуванням всіх учнів 1-4 класів без додаткових витрат з бюджету. А Сергій Каплін пропонує підняти мінімальну заробітню платню до 10 тисяч гривень, але теж без додатково виділених коштів.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" – дивіться тут.

Теги: Новини України Верховна Рада ВО Батьківщина Радикальна партія Блок Петра Порошенка Опозиційний блок Законопроект
Джерело: 24 Канал
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