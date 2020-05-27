Законопроєкт №2813 позбавить український бюджет 15 мільярдів гривень, – політолог

Намір народних депутатів України проголосувати за так званий "антитютюновий" законопроєкт призведе до збільшення дефіциту державного бюджету.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив політичний експерт Богдан Бондаренко.

"Вже восени всі ми будемо відчувати результати економічної кризи, яка по нам вже вдарила і буде посилюватися після виходу з карантину. Тому наразі по відношенню до влади стоїть питання не лише про те, що вони мають зробити, але і чого поганого вони робити не мають. Станом на сьогодні ми маємо дефіцитний бюджет. Уже в червні в парламенті збираються виставляти на голосування один із законопроєктів, який може зробити цей бюджет ще дефіцитнішим. Це законопроєкт №2813, який також називають антитютюновим", – зазначив експерт.

За словами політолога, прийняття відповідного рішення призведе до значного скорочення надходжень до державного бюджету України.

"Ним вводиться так звана "стандартна пачка", яка, по суті, позбавить український бюджет 15 мільярдів гривень за 5 років. Тобто, сьогодні питання полягає в тому, чи потрібно ухвалювати цей законопроєкт і зробити ситуацію з державним бюджетом ще складнішою", – додав політолог.

На думку Бондаренка, сьогодні владі потрібно утриматися від подібних ініціатив та шукати компромісних варіантів вирішення соціально-політичних питань.

"Наразі варто почекати і знайти альтернативні шляхи, які, з одного боку, вирішать важливі соціальні питання в Україні, а з іншого – сприятимуть тому, аби державний бюджет не страждав", – підсумував політичний експерт.