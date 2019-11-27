Законопроєкт №1210-д підготовлений кулуарно і з великим поспіхом

Робота за законопроєктом №1210-д відбувається кулуарно і у великому поспіху.

Про це розповів народний депутат від "Батьківщини", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко.

Зокрема, нардеп повідомив, що побачив сьогодні текст законопроєкту ( "Одну з його версій, але я не впевнений, що це останній варіант") о 10 годині ранку, при тому, що документ повинен був розглядатися в комітеті о першій годині дня. "Неприпустимо такі важливих законопроєктів розглядати в поспіху", – підкреслив він.

При цьому Ніколаєнко повідомив, що робота по законопроєкту №1210-д проводиться абсолютно кулуарно.

"Повинні працювати не якісь віртуальні групи, а підкомітети, засідання яких повинні проводитися під протокол, – підкреслив він. – Як результат – потім протокол повинен бути оприлюднений, щоб було видно, хто був присутній, що вирішили і які пропонуються зміни".

А кулуарні робочі групи, які з ранку до вечора нібито десь проходять, куди когось запрошують, когось ні, дають підставу ставити під сумнів об'єктивність підготовки цих законопроєктів. Тому такий стиль роботи комітету я вважаю неприйнятним,

– додав Ніколаєнко.

Політик також висловив упевненість, що такі важливі законопроєкти, які стосуються багатьох напрямків економічного життя країни – від податкових і рентних ставок до регулювання і адміністрування роботи бізнесу, повинні ініціюватися безпосередньо урядом. "Тому що це безпосередньо пов'язано з програмою діяльності уряду. Якщо депутати наприймають таких "рішень", як в цьому законопроєкті намальовано, і колективною безвідповідальністю ми оформимо це рішення, то, відповідно, уряд потім просто не зможе виконати свою програму", – вважає він.

Говорячи про відмінності законопроєкту №1210-д від попередніх редакцій документа, Ніколаєнко розповів, що в ньому дещо пом'якшені правила регулювання компаній, які контролюються іноземним капіталом, зафіксована відмова від підвищення ренти на видобуток газу, але рента на видобуток руди "прив'язана" до котирування залізної руди з вмістом заліза Fe 60% на Сінгапурської біржі. "Це не дуже добре для українських виробників залізорудної продукції", – зазначив нардеп.

"Щодо підходу винуватості платника податків, то він залишився, і це робить бізнес в Україні жертвою контролюючих та фіскальних органів. Це не дружній до бізнесу підхід, як і сам законопроєкт", – резюмував Ніколаєнко.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що прийняття законопроєкту №1210 негативно відіб'ється не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликав відкликати законопроєкт як шкодить розвитку бізнесу в країні.