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      Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати програшем України, – Ніколаєнко

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      Андрій Ніколаєнко
      Андрій Ніколаєнко / apostrophe.ua

      Держрегуляторна служба визначила більше 10 пунктів законопроєкту як загрозливі для малого і великого бізнесу.

      Законопроєкт 1210 несе втрати для місцевих бюджетів і може стати глобальним програшем України. Таку оцінку законопроєкту 1210 у частині змін оподаткування видобутку руди дав член депутатської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко під час останнього Пленарного засідання.

      Це може взагалі зробити видобуток збитковим. На короткий термін можна виграти якихось пару мільярдів до бюджету, але глобально програти в робочих місцях та інших надходженнях до місцевих бюджетів,
      – зазначив парламентар.

      Розгляд зазначеного законопроєкту відклали. На думку політиків, це може означати шанс відкликати проєкт закону, зважаючи на його скандальність. Про прогалини та недоліки в ньому не раз заявляли представники ЄБА, Американської торговельної палати, міжнародні та українські експерти і виробники.

      "Те що пропонується зараз – це широка база оподаткування і широкі рентні платежі. Такого підходу немає у жодній країні світу. Якщо так залишити, це сильно вдарить по ГМК і зробить його продукцію неконкурентною. Як наслідок, ми втратимо експорт і валютну виручку. Наші міжнародні ринки захоплять росіяни", – сказав Магомедов.

      Робота над законопроєктом 1210 має продовжитись у профільних комітетах та робочих групах, вважають депутати. На одному з таких голова профільного комітету Данило Гетьманцев запевнив бізнес, що всі компроміси з виробниками та профільними асоціаціями обов’язково буде знайдено. У свою чергу, Держрегуляторна служба визначила більше десяти пунктів законопроєкту як загрозливі як для малого, так і для великого бізнесу.

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