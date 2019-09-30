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      Законопроєкт 1210 потребує доопрацювання, – експертне управління ВРУ

      38 Читать новость на русском
      ВРУ
      ВРУ / 5.ua

      Проєкт закону №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" необхідно доопрацювати.

      Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту в п'ятницю, повідомляє портал uaprom.info.

      У документі також йдеться про необхідність отримати висновок Кабінету Міністрів України щодо запропонованих змін, оскільки уряд забезпечує проведення податкової та митної політики.

      Законопроєкт 1210, внесений до ВР депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим 30 серпня, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

      Згідно з висновком експертного управління, в законопроєкті немає фінансово-економічного обґрунтування запропонованих змін в частині збільшення ставки рентної плати для видобутку залізної руди, а також зміни коригувальних коефіцієнтів ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

      У частині збільшення податкового навантаження на видобуток залізорудної сировини, належне обґрунтування цієї пропозиції має містити інформацію з оцінки ризиків для галузі в разі зниження світових цін на цю продукцію, зниження рентабельності її експорту, зростання конкуренції на світових ринках і пов'язаних з цими процесами наслідків для бюджету, зайнятості в галузі,
      – йдеться в документі.

      Крім того, законопроєкт має містити оцінку не тільки з точки зору можливих надходжень до бюджету, а й враховувати ризики "зниження бюджетоутворюючого потенціалу платників податків", йдеться у висновку.

      У документі також говориться, що запропонований термін вступу в силу Закону, "з дня, наступного за днем​​?? його опублікування", не узгоджуються з принципом стабільності податкового законодавства України.

      "Зміни в будь-яких елементах податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року", – йдеться у висновку щодо законопроєкту 1210.

      Минулого тижня в ході зустрічі з представниками бізнесу народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський запропонував внести зміни в законопроєкт: використовувати формульний підхід для розрахунку бази оподаткування і знизити рентну ставку до 8%. Однак він заявив, що на голосування в першому читанні планується винести текст законопроєкту без будь-яких змін, а правки вносити в перерві між першим і другим читанням.

      Таке рішення профільного комітету несе великі ризики для економіки, вважає президент об'єднання підприємств "Укрметаллугпром" Олександр Каленков, оскільки після голосування в першому читанні можливості для зміни нормативних актів звужуються.

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      Теги: Податковий кодекс Верховна Рада Металургія
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