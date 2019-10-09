Законопроєкт 1210 потрібно відкликати з розгляду Верховної Ради, – Данкова

Законопроєкт 1210 потрібно відкликати з розгляду Верховної Ради.

Про це в ефірі 24 каналу заявила фінансовий директор компанії Метінвест Юлія Данкова.

"Навіть голова профільного комітету Данило Гетманцев сказав, що проєкт закону між читаннями буде перероблений на 60%. Тобто, є сенс його відкликати і подати заново. В разі його ухвалення частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним. Даний законопроєкт потрібно обговорювати із залученням міжнародних експертів", – зазначила Юлія Данкова.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт 1210, яким суттєво збільшуються рентні платежі на видобуток залізної руди та запроваджується подвійне оподаткування продуктів переробки.

У підсумку, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів, цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Крім того, Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти прийняття цих законів.