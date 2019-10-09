17:00
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Законопроєкт 1210 потрібно відкликати з розгляду Верховної Ради, – Данкова

      203 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 5.ua

      Законопроєкт 1210 потрібно відкликати з розгляду Верховної Ради.

      Про це в ефірі 24 каналу заявила фінансовий директор компанії Метінвест Юлія Данкова.

      "Навіть голова профільного комітету Данило Гетманцев сказав, що проєкт закону між читаннями буде перероблений на 60%. Тобто, є сенс його відкликати і подати заново. В разі його ухвалення частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним. Даний законопроєкт потрібно обговорювати із залученням міжнародних експертів", зазначила Юлія Данкова.

      Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт 1210, яким суттєво збільшуються рентні платежі на видобуток залізної руди та запроваджується подвійне оподаткування продуктів переробки.

      У підсумку, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче ніж в Росії в 9 разів, цим відразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку. Крім того, Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти прийняття цих законів.

      blog_ava
      Redmi Note 8 Pro офіційно презентували в Україні: характеристики та ціна смартфона
      сьогодні
      8050
      Теги: Податковий кодекс Податки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      сьогодні , 17:00 Відведення українських військ на Донбасі неприйнятне, – щире інтерв'ю з морпіхом 503 батальйону
      Катерина Петренко
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сьогодні , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 469
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2664
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 685
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1562
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук