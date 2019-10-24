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      Законопроєкт 1210 призведе до закриття підприємств гірничорудного комплексу, – Фастовець

      17 Читать новость на русском
      Гірничорудний комплекс
      Гірничорудний комплекс / 112.ua

      У разі ухвалення скандального законопроєкту № 1210 про зміну податкового законодавства великі гірничорудні підприємства з низькою собівартістю, можливо, залишаться на плаву, але ті, у яких собівартість продукції висока, будуть змушені припинити роботу.

      Таку думку висловив голова відділу аналітики Adamant capital Костянтин Фастовець у статті 112.ua "Табачники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

      "Останнім часом кон'юнктура на світовому ринку дозволяла українським ГЗК працювати маржинально, але якщо ренту буде підвищено так, як це пропонується в законопроєкті № 1210, у багатьох підприємств виникнуть серйозні проблеми", – сказав Фастовець. Він уточнив, що це не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

      Експерти прогнозують, що через підвищення рентної плати закриється третина вітчизняного виробництва. Окрім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь у цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, наголошують експерти. Згідно з дослідженням одного з представників четвірки світових аудиторів – PWC, податкові ініціативи, закладені в законопроєктах № 1210 та № 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні вдев'ятеро дорожчим, ніж у Росії.

      При цьому законопроєкт №1210 залишає незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають ГЗК олігарха Ігоря Коломойського, який має величезний вплив на команду Зеленського.

      Законопроєкт № 1210 створив серйозні проблеми і для підприємств металургійної галузі. Про загрозу зупинки залізорудної шахти ім. Артема у разі підвищення ренти на видобуток залізної руди відповідно до законопроєкту №1210 заявив металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг". Про це сказав заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко, виступаючи на засіданні робочої групи комітету ВР з податкової та митної політики. На шахті працюють понад тисячу осіб. На початку жовтня було зупинено Дніпровський металургійний завод ім. Петровського ("Петрівка"). Про необхідність переглядати на 2020 рік бюджети і плани модернізації, ефективного управління персоналом заявив гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук. У зв'язку з важкою економічною ситуацією на ГЗК "Суха Балка" керівництво змушене перевести апарат управління на триденний режим роботи з 1 грудня.

      Закрилася тютюнова фабрика в Україні однієї з найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco (ВАТ). Про намір переглянути роботу своїх потужностей у країні повідомили й у "Філіп Морріс Україна".

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      Теги: Податки Податковий кодекс Металургія
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