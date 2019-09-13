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      Законопроєкт 1210 пропонує практику ренти ЗРС, якої немає в жодній країні світу, – Жеваго

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      Металургія
      Металургія / hromadske.ua

      Власник виробника залізорудної сировини Ferrexpo Костянтин Жеваго закликав народних депутатів використовувати прийняті у світі практики при розробці законодавства, яке стосується оподаткування видобутку залізної руди.

      На його думку, підхід, запропонований в законопроєкті №1210 від 30.08.2019, не відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, пише Uaprom.

      Таку думку бізнесмен висловив в ході засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в четвер, 12 вересня. В ході засідання обговорювалися положення законопроєкту №1210, який крім іншого пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. Відповідні зміни призведуть до зростання ренти на залізну руду з 8,8% до 10%.

      "Залізна руда живе за принципами, прийнятими в усьому світі. І ми тут не встановлюємо правила, ми слідуємо тим, які існують у світі. Ми (українські виробники ред.) представляємо на світовому ринку реально 4-5% обсягів виробництва. 95% це Бразилія, Швеція, Канада, США, Австралія. Відповідно, ми повинні в цій ситуації пристосовуватися... Тому, народні депутати, вивчіть світову практику і порівнюйте, як це (працює ред.) у всьому світі: шведське законодавство, американське законодавство, австралійське законодавство. У країнах з якими ми конкуруємо. Такої практики визначення ренти на залізну руду, яку пропонує законопроєкт, немає ні в одній країні світу", сказав Жеваго.

      Він також піддав критиці аргумент парламентарів про те, що підвищення ренти буде стимулювати переробку ЗРС всередині країни і, як наслідок, виробництво більш складної продукції.

      "Ми повинні подивитися, що є кращі практики і ними користуватися. США сьогодні це третя або четверта країна з випуску сталі, але все одно експортує і залізорудні окатиші, і залізорудну сировину. Канада виробляє величезну кількість сталі, але експортує надлишки залізорудної сировини на світовий ринок. Австралія переробляє 2% руди, яку виробляє, а 98% експортує. Це країна з AAA рейтингом, найвищим в світі кредитним рейтингом. І відповідно, це ті країни, які мали б колосальні можливості розвивати свою сталеливарну індустрію, але є обставини, чому вони це не роблять",  зазначив Жеваго.

      За підсумками засідання комітету було створено робочу групу з числа представників бізнесу та Державної податкової служби. Вона повинна напрацювати пропозиції щодо змін в законопроєкт 1210 протягом наступного тижня.

      blog_ava
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      Теги: Металургія Податки Податковий кодекс Бізнес
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