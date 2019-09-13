Законопроєкт 1210 пропонує практику ренти ЗРС, якої немає в жодній країні світу, – Жеваго

Власник виробника залізорудної сировини Ferrexpo Костянтин Жеваго закликав народних депутатів використовувати прийняті у світі практики при розробці законодавства, яке стосується оподаткування видобутку залізної руди.

На його думку, підхід, запропонований в законопроєкті №1210 від 30.08.2019, не відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, пише Uaprom.

Таку думку бізнесмен висловив в ході засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики в четвер, 12 вересня. В ході засідання обговорювалися положення законопроєкту №1210, який крім іншого пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. Відповідні зміни призведуть до зростання ренти на залізну руду з 8,8% до 10%.

"Залізна руда живе за принципами, прийнятими в усьому світі. І ми тут не встановлюємо правила, ми слідуємо тим, які існують у світі. Ми (українські виробники – ред.) представляємо на світовому ринку реально 4-5% обсягів виробництва. 95% – це Бразилія, Швеція, Канада, США, Австралія. Відповідно, ми повинні в цій ситуації пристосовуватися... Тому, народні депутати, вивчіть світову практику і порівнюйте, як це (працює – ред.) у всьому світі: шведське законодавство, американське законодавство, австралійське законодавство. У країнах з якими ми конкуруємо. Такої практики визначення ренти на залізну руду, яку пропонує законопроєкт, немає ні в одній країні світу", – сказав Жеваго.

Він також піддав критиці аргумент парламентарів про те, що підвищення ренти буде стимулювати переробку ЗРС всередині країни і, як наслідок, виробництво більш складної продукції.

"Ми повинні подивитися, що є кращі практики і ними користуватися. США сьогодні – це третя або четверта країна з випуску сталі, але все одно експортує і залізорудні окатиші, і залізорудну сировину. Канада виробляє величезну кількість сталі, але експортує надлишки залізорудної сировини на світовий ринок. Австралія переробляє 2% руди, яку виробляє, а 98% – експортує. Це країна з AAA рейтингом, найвищим в світі кредитним рейтингом. І відповідно, це ті країни, які мали б колосальні можливості розвивати свою сталеливарну індустрію, але є обставини, чому вони це не роблять", – зазначив Жеваго.

За підсумками засідання комітету було створено робочу групу з числа представників бізнесу та Державної податкової служби. Вона повинна напрацювати пропозиції щодо змін в законопроєкт 1210 протягом наступного тижня.