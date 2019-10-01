Законопроєкт 1210 спричинить тотальне закриття бізнесу до кінця року, – Южаніна

Профільний комітет рекомендував Раді схвалили законопроєкт 1210 у першому читанні.

Про негативні наслідки для вітчизняної економіки внаслідок ухвалення законопроєкту 1210 ішлося під час останнього засідання парламентського комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє "5 канал".

Зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна зазначила: "Законопроєкт матиме страшні негативні наслідки для всієї економіки: це тотальне закриття великого та середнього бізнесу вже до кінця цього року".

Під час засідання депутати від східного регіону оперували конкретними цифрами. Йшлося про те, що рентна плата для вітчизняної металургії стане вищою у десять разів, ніж у прямих конкурентів – російських виробників.

Попри думку учасників та попередню критику проєкту закону з боку бізнесових асоціацій, міжнародних та вітчизняних експертів і аналітиків, профільний комітет рекомендував Раді схвалили законопроєкт 1210 у першому читанні. Бізнес висловив занепокоєння, що надалі їхні аргументи також не будуть враховані.

У свою чергу, голова комітету Данило Гетьманцев пообіцяв знайти усі компроміси з металургами. І також переглянути рентну плату для видобутку марганцевих руд. Яку, за словами Гетьманцева, "випустили з-під уваги випадково, і це була помилка".