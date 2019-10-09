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      Законопроєкт 1210 йде врозріз із планами Кабміну по податковій реформі, – Олійник

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      Дмитро Олійник
      Дмитро Олійник / agropolit.com

      Всупереч публічним заявам уряду про початок податкової реформи навесні 2020 року з її широким обговоренням, вже сьогодні на розгляд Верховної Ради винесено законодавчі пропозиції, які передбачають суттєве погіршення умов оподаткування гірничодобувної галузі з прогнозованими негативними наслідками для бізнесу, працівників і держави.

      Про це йдеться в листі глави Федерації роботодавців України Дмитра Олійника до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

      Олійник звернув увагу глави уряду на законопроєкт №1210-1, який може бути розглянутий в парламенті вже на наступному пленарному тижні.

      "Серед критичних недоліків законопроєкту №1210-1, які викликають негативну реакцію бізнесу, – підвищення рентної плати на видобуток залізної руди майже в п'ять разів за рахунок як безпосереднього збільшення ставки з 8% до 10%, так і збільшення бази оподаткування і самої формули розрахунку рентної плати. При цьому рентна плата для інших видів корисних копалин, наприклад марганцевої руди, залишається без змін", – йдеться в листі.

      Глава ФРУ підкреслив, що, за оцінками галузевих асоціацій, додаткові витрати залізорудних підприємств в разі прийняття законопроєкту складуть приблизно 8,5 млрд грн на рік.

      "З урахуванням негативних прогнозів цінової кон'юнктури на глобальному ринку залізорудної продукції, негативні економічні та соціальні наслідки такого рішення очевидні: втрата експортних ринків, значне зменшення обсягів виробництва і валютної виручки, масові скорочення персоналу, зниження сплати податків, зборів та інших платежів, втрата інвестиційної привабливості галузі", – констатує Олійник.

      Глава ФРУ також звернувся до прем'єр-міністра з проханням створити робочу групу із залученням центральних органів державної влади, представників Федерації роботодавців, галузевих асоціацій, народних депутатів і міжнародних експертів, яка б зайнялася виробленням механізмів встановлення збалансованого рівня податкового навантаження на галузі, які займаються видобутком корисних копалин.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Податки
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