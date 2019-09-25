Законопроєкт про продаж землі: що Раді запропонував уряд

Не більше 15% земель області, не більше 0,5% в Україні загалом, обмеження придбання для іноземців – такі і не лише положення пропонує закріпити Верховній Раді Кабінет міністрів у законі про продаж землі.

Текст законопроєкту про обіг землі в Україні Кабінет міністрів погодив на своєму засіданні 25 вересня, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на закритому засіданні.

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Серед основних положень законпроекту є таке:

обмеження на володіння землею – не більше 15% сільськогосподарських земель в одній області / Автономній республіці Крим;

не більше 0,5% сільськогосподарських земель загалом у країні;

землю можуть придбати лише громадяни України та юридичні особи, утворені за законодавством України, а також територіальні громади та держава Україна.

Для іноземців передбачаються окремі випадки придбання землі – наприклад, за порядкому спадкування (щоправда, протягом року вони мають здійснити її відчудженя). Вони також отримають змогу придбати землю, якщо зареєструють в Україні компанію.

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Крім цього, для орендарів землі залишається право першочергового придбання ділянок за умови сплати ціни, за якою вона продається. Для викупу їм можуть надавати розстрочку платежу на термін до 5 років.

Також законопроєкт передбачає заборону на придбання землі особам та компаніям, які потрапили у санкційний список України.

Закон має вступити у силу не раніше 1 жовтня 2020 року.