Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту

"Слуги народу" намагаються запустити в Україні ринок землі. Однак в ньому є чимало прогалин. які можуть стати загрозою. Окрім того, проти ринку землі протестують всі, кому це невигідно – політики, у яких є купа союзників і ексоднопартійців, які очолюють одні з найкрупніших агрохолдингів в Україні.

Путінські посіпаки проти ринку землі

Трактори, мертва свиня у труні, Медведчук, Кива, Рабінович, і Тимошенко – це не виписок необхідного на знімальному майданчику нового фільму жахів, це все перепони, які відділяли Раду від ухвалення старту ринку землі.

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Щоправда, трактори і свиня були під Радою, і їх туди принесли противники скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі. На мітингу, вони, до речі, не змогли між собою домовитись, а тому поставили аж дві сцени. Їх думку було "дуже легко" зрозуміти. Одразу було помітно, що люди не знають про що говорять.



Мітинг проти впровадження в Україні ринку землі / Getty Images

А от Тимошенко, Медведчук і Рабінович зі своїми фракціями гастролювали під куполом. І теж вирішили не відставати від людей, інтереси яких вони ніби представляли. Власне, тепер давайте трохи конструктиву, не буду ж я вас катувати вас п'ять 5 годин, як нас всіх катували своїми висококваліфікованими виступами представники партії "За життя".

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діє з 2002 року. Тобто вже 17 років. Його постійно продовжують, переважно на рік. Про яку землю ідеться і що за мораторій такий?

У 2000 році приблизно 28 мільйонів гектарів землі колишніх колгоспів поділили між сімома мільйонами громадян. Але влада не напрацювала правила користування цими землями, і вирішила так: це земля ваша, але продати ви її не можете, подарувати чи віддати теж не можете, тримайте її в себе до кращих часів. Або можете віддати в оренду місцевим агрохолдинам за три мішка пшениці і ще стільки ж ячменя на рік.



Зараз землю віддають орендарям за безцінь

Ну, а нащо кріпакам більше треба? І так кожна влада продовжувала ці "цивілізовані" правила. І ось люди, які жодного разу не були при владі в Україні, вирішили, що треба ще трішечки поговорити, бо за 17 років ще не наговорились, не було часу напрацювати механізм. Власне, в Раду подали 11 законопроєктів, із них від влади було лише три. Всі інші від "Батьківщини", "ОПЗЖ", та позафракційних. Але представлення практично всіх зводилось до того, що треба знов відкласти запуск ринку, підготуватись, краще і подискутувати ще.

Я не знаю насправді, що може лякати українців більше ніж фракція Медведчука, яка раптом почала кричати "ганьба" і перейматись, щоб Рада не ухвалила знов закони 16 січня. Цинічні путінські посіпаки. Так от, коли екс-регіонали кричать про те, що в людей забирають землю, мабуть, забувають що купа їх політичних союзників і ексоднопартійців очолюють одні з найкрупніших агрохолдингів в Україні. Вадатурський, Веревський, Тігіпко – не за них так печуться в партії "За життя"?

Власне, до тих у кого в банку найбільше земель входить і Приватбанк оліграха Коломойського, і депутати з його орбіти з "За Майбутнє", і його група в "Слузі народу" ратували проти ринку землі, до речі, теж.

А от "Європейська Солідарність" і "Голос" практично самоусунулися від питання. Вони активно не протестували проти законопроекта "слуг", тут їх важко засудити, бо в такій компанії нафталіновій виступати проти будь-чого навряд захочеться.

Законопроєкт про ринок землі: проблема об'ємів в одні руки

В першому читанні Рада ухвалила законопроєкт про ринок землі.

Отже, про що йдеться у законі?

• Громадянам України і українським компаніям дається право купувати, і відповідно продавати землю з жовтня наступного року. Орендар, який нині обробляє землю, має переважне право на її купівлю, якщо він готовий сплатити ринкову ціну.

• Але лише до 0,5% по Україні, 8% по області і 35% в територіальній громаді. І отут уже починаються проблеми. Депутати з інших фракцій, і навіть Юлія Володимирівна, роблять вже слушне зауваження – ці об'єми завеликі.

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Власне, таких об'ємів в одні руки не отримують в жодній цивілізованій країні світу:

• Польща -– до 300 гектраів в одні руки (і це до призупинення ринку в 2016 році – зараз взагалі 1) – майже в 1000 разів менше, все одно. Понад 90% ринку – малі фермери – обробляють до 20 гектарів.



• Франція – 60% фермерів обробляють поля розміром менше 50 гектарів.



• Німеччина – в деяких регіонах обмеження на придбання до двох гектарів в одні руки – купівля. В 10 000 разів менше, ніж пропонується в Україні. При перевищенні цих норм необхідно отримувати дозвіл у владних органах. Як результат, більше 70% господарств – сімейні ферми. Тобто, як результат, превалює середній клас в цих країнах.



• Що пропонується в Україні? Щоб теоритично 200 людей могли скупити всю аграрну землю в Україні. Така собі ідея. Хоч автор законопроєкту і переконує, що цього не буде, але ж знаючи досвід інших сфер заробітку в Україні, чомусь не віриться.



• Є країни, де ці об'єми не регулюються. В Нідерландах, наприклад. Як результат – там вартість підскочила настільки, що малих фермерів поменшало, і почав переважати великий бізнес. Звісно, зрозуміло, що мова іде про значно менші запаси аграрних земель в тих країнах загалом.



Де існує мораторій на продаж землі // інфографіка 24 канал

Проблема аудиту держземель

В державі і досі не проведено аудит державних земель, які не роздали людям, а законопроєкт не передбачає створення земельного банку. Але варто додати, що є країни в Європі, де держава взагалі не регулює ринок. Наприклад, Швейцарія. Але це, звісно, далеко не аграрна країна.

Надумане рейдерство

Ну і основні страшилки якими політики лякають українців – рейдерство. Це величезна проблема, яка дійсно може активізуватись після запуску ринку. Бо та земля нарешті почне щось вартувати. Але, на мою думку, п'ять мішків зерна чи три тисячі гривень на рік за вашу землю, які зараз вам дають орендарі, – чим це не рейдерство? І це продовжується майже 20 років. І має тривати ще 20? Чи скільки?

І ще одне, рейдерство, на жаль, квітне і в інших сферах. У вас можуть відібрати бізнес, квартиру чи земельну ділянку під будинком. То що, введемо взагалі в Україні мораторій на власність? Рейдерство – це проблема відсуності реформи кришувальних, вибачте, правоохоронних органів. Отут, до речі, "слуги народу" чомусь не поспішають привести їх до людського стану. Привіт, Арсен Аваков, втретє переобраний!

Менше з тим. Телефон, квартира, машина чи земельна діялянка – ваші, тільки якщо ви можете віддати це в оренду за адекватну ринкову ціну, продати і купити собі покраще. Паї ж нині – це більше схоже на новітню форму рабства чи кріпацтва. До речі, прем'єр подав до ради антирейдерьский законопроект саме в галузі землі.

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Продаж іноземцям

Право продавати землю іноземцям передбачене в законопроекті з 2024 року. Варто сказати, що в деяких Європейских країнах його нема, в деяких є, але наче ще ми не чули новини. Китайці скупили всю землю в Нідерландах, правда?

Але приток інвестицій в цю галузь в країні суттєво збільшує вартість землі і оренди. А чи це вигідно великим агрохолдингам в Україні? Менше з тим, в соцопитуваннях більшість українців голосує проти продажу землі іноземцям. А отже Володимир Зеленський пообіцяв, що це питання буде вирішене на референдумі.

Отже, Раді ще доведеться ухвалити і закон про всеукраїнський референдум. І в "Слузі народу" обіцяють, що пропишуть це в законопроекті, а голова фракції на це поставив свій мандат. Так само Давид Арахамія пообіцяв, що до другого читання через правки будуть виправлені всі суттєві недоліки, про які я написала.

Відсутність кадастрової карти

Так, відсутніть кадастрової карти на сільськогосподарські землі – це ще одна проблема велика. Особливо враховуючи, що паї для людей видно нарізав Енді Уорхолл. Ну, бо як інакше пояснити, чому вони бувають занадто фігурних формах, восьмикутні, п'ятикутні зірки. Це, до речі, теж питання: навіщо це було робити, як не для того, щоб люди, де-факто, змушені здавати в оренду або продавати аграріям за копійки. Не обгородиш поле колючим дротом у формі п'ятикутної зірки Давида? Ну, можуть неправильно зрозуміти.

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У мене майже все. Є тільки одне запитання. Шановна владна більшість, а можно якось з першого разу нормально закони писати, щоб без криків "ганьба" від популістів обходитись. Це питання риторичне. Також Рада проголосувала за законопроєкт про продаж не сільськогосподарських земель. В ньому прописали можливість купити ці землі для іноземців.



На сьогодні більшість україцнів виступають проти того, щоб землю купували іноземці / Інфографіка 24 каналу