Законопроєкти, скандали, групи впливу та пікантні історії: як минули 100 днів Верховної Ради
Верховна Рада відпрацювала свої перші 100 днів. За цей час новообрані нардепи ухвалили понад 80 законопроєктів, що на 30% більше за попереднє скликання, та потрапили в декілька гучних скандалів. Що відбувалося ці три місяці у стінах парламенту – читайте в короткому екскурсі 24 каналу.
Турборежим
З перших днів їхню роботу назвали "турборежимом". Після складання присяги, в цей же день Верховна рада 9-го скликання призначила новий Кабінет міністрів, залишивши на посаді міністра внутрішніх справ одіозного Арсена Авакова. Того дня новообрані нардепи голосували до 2-ї ночі.
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Проте насправді ефективність роботи нової Ради приблизно така сама, як і попередньої, підрахували експерти. За перші сто днів новий парламент дійсно ухвалив на 30% більше законів, ніж попередники. Але частину з них були написані чи навіть ухваленні у першому читані депутатами 8-го скликання.
► Одне з перших і головних завдань
Почали з глобального – зняли недоторканність з народних депутатів. Відповідні зміни до Конституції набудуть чинності з 1 січня 2020 року.
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► Інші законопроєкти
- Заразом відправили на розгляд Конституційного суду ще сім законопроєктів зі змінами до Основного Закону, зокрема скорочення кількості депутатів до трьохсот, позбавлення мандату за кнопкодавство та надання права українцям вносити законопроєкти.
- Також нардепи ухвалили Закон про мпічмент президента. Хоча втілити процедуру на практиці буде фактично не можливо.
- Оновили склад ЦВК, попри те, що попередній відпрацював лише рік із семи.
- Взялися за перезавантаження судової та правоохоронної системи.
- Але найбільше критики Верховна Рада отримала за ухвалення у першому читанні законопроєкту про обіг сільськогосподарських земель.
Більше про ринок землі – читайте тут.
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► Групи впливу та скандали
І за 100 днів вже стало очевидно, що "Слуга народу" складається із різних груп впливу, через що було зірвано вже не одне важливе голосування.
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Не обійшло, звісно, і без скандалів. В гучний корупційний потрапив податковий комітет. Депутатів від "Слуги народу" запідозрили в отриманні хабара у 30 тисяч доларів за затягування розгляду законопроєкту, який ліквідовує корупційну схему нардепа Антона Яценка. Через це представникам монобільшості довелося проходити детектор брехні.
Антон Яценко
► Скандали
Не обійшлося і без пікантних історій. То одна із слуг "засвітила" своє інтимне листування з чоловіком, а її спів-партієць голова комітету закордонних справ Богдан Яременко взагалі домовлявся за послуги з повіями.
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Богдан Яременко
Нардеп від "За життя" Ілля Кива пішов далі: після розмови з одеської моделлю прямо у сесійній залі торкався своїх геніталій. А згодом переглядав прямо у сесійній залі вульгарні відеоролики.
ВІдео: Кива знову дивився пікантне відео в раді