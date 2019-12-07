Законопроєкти, скандали, групи впливу та пікантні історії: як минули 100 днів Верховної Ради

Верховна Рада відпрацювала свої перші 100 днів. За цей час новообрані нардепи ухвалили понад 80 законопроєктів, що на 30% більше за попереднє скликання, та потрапили в декілька гучних скандалів. Що відбувалося ці три місяці у стінах парламенту – читайте в короткому екскурсі 24 каналу.

Турборежим

З перших днів їхню роботу назвали "турборежимом". Після складання присяги, в цей же день Верховна рада 9-го скликання призначила новий Кабінет міністрів, залишивши на посаді міністра внутрішніх справ одіозного Арсена Авакова. Того дня новообрані нардепи голосували до 2-ї ночі.

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Проте насправді ефективність роботи нової Ради приблизно така сама, як і попередньої, підрахували експерти. За перші сто днів новий парламент дійсно ухвалив на 30% більше законів, ніж попередники. Але частину з них були написані чи навіть ухваленні у першому читані депутатами 8-го скликання.

► Одне з перших і головних завдань

Почали з глобального – зняли недоторканність з народних депутатів. Відповідні зміни до Конституції набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

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► Інші законопроєкти

Заразом відправили на розгляд Конституційного суду ще сім законопроєктів зі змінами до Основного Закону, зокрема скорочення кількості депутатів до трьохсот, позбавлення мандату за кнопкодавство та надання права українцям вносити законопроєкти.

Також нардепи ухвалили Закон про мпічмент президента. Хоча втілити процедуру на практиці буде фактично не можливо.

Оновили склад ЦВК, попри те, що попередній відпрацював лише рік із семи.

Взялися за перезавантаження судової та правоохоронної системи.

Але найбільше критики Верховна Рада отримала за ухвалення у першому читанні законопроєкту про обіг сільськогосподарських земель.

Більше про ринок землі – читайте тут.

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► Групи впливу та скандали

І за 100 днів вже стало очевидно, що "Слуга народу" складається із різних груп впливу, через що було зірвано вже не одне важливе голосування.

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Не обійшло, звісно, і без скандалів. В гучний корупційний потрапив податковий комітет. Депутатів від "Слуги народу" запідозрили в отриманні хабара у 30 тисяч доларів за затягування розгляду законопроєкту, який ліквідовує корупційну схему нардепа Антона Яценка. Через це представникам монобільшості довелося проходити детектор брехні.



Антон Яценко

► Скандали

Не обійшлося і без пікантних історій. То одна із слуг "засвітила" своє інтимне листування з чоловіком, а її спів-партієць голова комітету закордонних справ Богдан Яременко взагалі домовлявся за послуги з повіями.

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Богдан Яременко

Нардеп від "За життя" Ілля Кива пішов далі: після розмови з одеської моделлю прямо у сесійній залі торкався своїх геніталій. А згодом переглядав прямо у сесійній залі вульгарні відеоролики.

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