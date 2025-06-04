З липня українцям в Австрії скасовують важливу безплатну послугу: деталі несподіваної заяви

31 травня Австрія оголосила про офіційне припинення обов'язкового медичного страхування для переміщених осіб з України. Попри цю зміну, до липня українці все ще матимуть доступ до безплатної медичної допомоги.

Що робити далі, хто буде застрахований, а кому слід вжити заходів, розповідає 24 Канал з посиланням на APA.

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Перехідний період, який дозволяє українцям отримати доступ до безоплатної медичної допомоги, триватиме до 12 липня.

Протягом цього часу громадяни України в Австрії матимуть право на отримання низки послуг, включаючи візити до лікаря, ліки, стоматологічне лікування та перебування в лікарні.

Деякі категорії будуть застраховані

Всупереч нещодавнім змінам, значна частина українців й надалі матиме доступ до страхових послуг. Мовиться про:

осіб, які перебувають на базовому соціальному утриманні;

тих, хто офіційно працює в Австрії та автоматично охоплений соціальним страхуванням.

Програми базової допомоги й надалі підтримуватимуть осіб, які не можуть забезпечити себе та своїх утриманців. Завершення дії страхування насамперед спрямоване на тих, хто має певні фінансові заощадження, але не працює.

Як бути українцям після 12 липня

Після завершення перехідного періоду українці, які не мають офіційного статусу або роботи, зобов'язані самі забезпечити собі постійне медичне страхування.

Цього можна досягти або через офіційне працевлаштування, що передбачає сплату соціальних внесків, або через добровільне страхування.

Раніше стало відомо, що Австрія планує обмежити виплати біженцям з України.