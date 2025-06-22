"Тикали" шприцами просто на вулиці: у Франції фестиваль вуличної музики перетворився на кошмар

У Франції затримали 12 підозрюваних у зв'язку з тривожним інцидентом під час щорічного фестивалю вуличної музики. На ньому 145 осіб отримали ін'єкції шприцами.

Влада підтвердила, що кілька жертв були доставлені до лікарні для проведення токсикологічних аналізів. Однак деталі щодо характеру інцидентів – зокрема, чи були вони пов'язані з ін'єкціями з метою сексуального насильства – залишаються невідомими, пише 24 Канал з посиланням на France24.

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У Франції на фестивалі нападали зі шприцами

Мільйони людей взяли участь у святі музики Fête de la Musique по всій Франції в суботу ввечері, при цьому влада відзначила "безпрецедентне скупчення людей" в Парижі.

Однак святкування було затьмарене повідомленнями про потенційні проблеми з безпекою, особливо щодо жінок. Платформи соціальних мереж вже били на сполох ще до початку заходу, припускаючи, що дівчата можуть опинитися під загрозою.

Міністерство внутрішніх справ Франції підтвердило, що по всій країні було зареєстровано 145 випадків інцидентів, пов'язаних з використанням голок, у тому числі 13 випадків у Парижі. Деякі з постраждалих були доставлені до лікарень для проведення токсикологічної експертизи.

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Чиновники не уточнили, чи пов'язані ці інциденти з так званим "зґвалтуванням на побаченні".

В результаті операції МВС підтвердило арешт 12 підозрюваних по всій Франції. Серед них – 4 осіб, затриманих у південно-західному місті Ангулем, які, як вважають, причетні до нападів на близько 50 жертв.

Крім того, під час фестивалю було затримано понад 370 осіб за різними звинуваченнями, близько 90 з цих арештів відбулися в Парижі.

Тим часом в Іспанії місцеві планують "мочити" туристів.