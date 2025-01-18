Національне бюро статистики повідомило, що загальна кількість населення Китаю скоротилася ще на 1,39 мільйона. У 2024 вона становила 1,408 мільярда у порівнянні з 1,409 мільярда у 2023 році. Про це пише 24 Канал, посилаючись на AOL.

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Населення Китаю скорочується третій рік

Населення Китаю йде на спад вже третій рік поспіль. Крім цього, загальна кількість народжених у Кита минулого року становила 9,54 мільйона, а кількість померлих – 10,93.

Експерти непокояться, що друга за величиною економіка світу повстане перед труднощами, оскільки кількість працівників і споживачів скорочується. Зростання витрат на догляд за людьми похилого віку та пенсійні виплати також, ймовірно, створять додаткове навантаження на вже заборговані органи місцевого самоврядування.

Чому в Китаї скорочується населення

Рівень народжуваності в Китаї падає протягом десятиліть через політику однієї дитини, яку Китай запроваджував з 1980 по 2015 рік, а також через швидку урбанізацію.



Політика однієї дитини в Китаї дала негативний побічний ефект / Unsplash

Як і в сусідніх Японії та Південній Кореї, велика кількість китайців переїхала із сільських ферм до міст, де мати дітей дорожче.

Високі витрати на догляд за дітьми та освіту, а також невизначеність роботи та уповільнення економіки також перешкоджали багатьом молодим громадянам одружуватися та створювати сім’ї.

За словами демографів, загострюють проблему й гендерна дискримінація, зокрема очікування від жінок піклуватися про побут.

Однак влада Китаю прагне підвищувати народжуваність країни, й у 2024 році почала залучати ресурси для покращення демографічної кризи.