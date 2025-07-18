Відома мережа супермаркетів в центрі скандалу: у Данії в бананах знайшли кокаїн
- У 12 супермаркетах мережі Coop у Данії виявили кокаїн, захований в упаковки з-під бананів.
- Поліція співпрацює з Європолом, а данські ЗМІ повідомили про арешт співробітника Coop з кілограмом кокаїну в машині.
- Знахідки виявлено в двох поліцейських округах: Північній Зеландії та Центральній і Західній Зеландії.
У 12 супермаркетах Данії знайшли кокаїн. Вони були заховані в упаковки з-під бананів.
Цікаво, що усі супермаркети належали одній мережі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Nova News.
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Супермаркети Данії ховали кокаїн в бананах?
Данський національний підрозділ боротьби з тяжкими злочинами (NSK) виявив у 12 різних супермаркетах кокаїн, який був захований в упаковки з-під бананів.
Це явище зафіксували одразу у двох різних поліцейських округах: Північній Зеландії та Центральній і Західній Зеландії.
Усі супермаркети належали мережі Coop. Поліція вирішила не вдаватися у деталі, однак оголосила, що почала співпрацювати з Європолом.
Також данські ЗМІ повідомили, що нещодавно правоохоронці знайшли кілограм кокаїну в машині у співробітника Coop. Його заарештували, однак наразі невідомо, чи причетний він до несподіваної знахідки у супермаркетах.
До слова, раніше ми писали про те, що Таїланд заборонив марихуану без рецепта.