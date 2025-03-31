Як викликати у Польщі поліцію та швидку допомогу, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Нічна тиша в Польщі: коли можна шуміти, щоб не "влетіти" на гроші

Як викликати екстрені служби в Польщі

Номер швидкої допомоги та поліції в Польщі 112 – єдиний номер екстреної допомоги, який діє по всій території ЄС, зокрема в Польщі. За цим номером можна викликати медиків, поліцію, рятувальників та інші необхідні служби у випадках, які загрожують здоров'ю, життю, майну, навколишньому природному середовищу або громадському порядку.

Якщо ви не володієте польською мовою, то краще одразу сказати: "Nie mówię po polsku". Усі диспетчери володіють англійською, однак є й такі, які знають інші мови.

Також медики та правоохоронці мають окремі номери:

поліція – 997,

– 997, швидка медична допомога – 999.

Однак при наборі цих номерів потрібно використовувати код міста. Наприклад, для того, щоб викликати "швидку" у Варшаві, потрібно набрати 22-999.

Тому користуватися єдиним номером 112 значно зручніше та швидше, адже диспетчер одразу з'єднає з необхідною службою.



112 – універсальний номер виклику екстрених служб в ЄС / Unsplash

Корисні фрази, які можуть знадобитися під час виклику: