Запам'ятайте всього 3 цифри: як викликати "швидку" і поліцію в Польщі
- У Польщі для виклику екстрених служб використовують єдиний номер 112, який діє по всій території ЄС.
- Також вони мають окремі прямі номери, але при наборі цих номерів потрібно використовувати код міста, наприклад.
Якщо ви проживаєте у Польщі або їдете туди у подорож, то необхідно знати, як викликати екстрені служби. Адже не завжди під рукою може бути інтернет та гугл. Також бувають випадки, коли важлива кожна секунда.
Як викликати у Польщі поліцію та швидку допомогу, розповідає 24 Канал.
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Як викликати екстрені служби в Польщі
Номер швидкої допомоги та поліції в Польщі112 – єдиний номер екстреної допомоги, який діє по всій території ЄС, зокрема в Польщі. За цим номером можна викликати медиків, поліцію, рятувальників та інші необхідні служби у випадках, які загрожують здоров'ю, життю, майну, навколишньому природному середовищу або громадському порядку.
Якщо ви не володієте польською мовою, то краще одразу сказати: "Nie mówię po polsku". Усі диспетчери володіють англійською, однак є й такі, які знають інші мови.
Також медики та правоохоронці мають окремі номери:
- поліція – 997,
- швидка медична допомога – 999.
Однак при наборі цих номерів потрібно використовувати код міста. Наприклад, для того, щоб викликати "швидку" у Варшаві, потрібно набрати 22-999.
Тому користуватися єдиним номером 112 значно зручніше та швидше, адже диспетчер одразу з'єднає з необхідною службою.
112 – універсальний номер виклику екстрених служб в ЄС / Unsplash
Корисні фрази, які можуть знадобитися під час виклику:
- "Pogotowie ratunkowe" – Швидка допомога;
- "Proszę wezwać karetkę!" – Будь ласка, викличте швидку;
- "Dzwonię po pogotowie" – Я телефоную в швидку допомогу;
- "Potrzebuję pomocy medycznej!" – Мені потрібна медична допомога;
- "Ktoś stracił przytomność" – Хтось знепритомнів;
- "To nagły wypadek" – Це невідкладний випадок;
- "Policja" – Поліція;
- "Proszę wezwać policję!" – Будь ласка, викличте поліцію;
- "Zostałem/Zostałam okradziony(a)" – Мене пограбували;
- "Doszło do napadu" – Стався напад;
- "Potrzebuję pomocy!" – Мені потрібна допомога.