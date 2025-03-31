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31 березня, 20:11
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Запам'ятайте всього 3 цифри: як викликати "швидку" і поліцію в Польщі

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У Польщі для виклику екстрених служб використовують єдиний номер 112, який діє по всій території ЄС.
  • Також вони мають окремі прямі номери, але при наборі цих номерів потрібно використовувати код міста, наприклад.

Якщо ви проживаєте у Польщі або їдете туди у подорож, то необхідно знати, як викликати екстрені служби. Адже не завжди під рукою може бути інтернет та гугл. Також бувають випадки, коли важлива кожна секунда.

Як викликати у Польщі поліцію та швидку допомогу, розповідає 24 Канал.

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Як викликати екстрені служби в Польщі

Номер швидкої допомоги та поліції в Польщі

112 – єдиний номер екстреної допомоги, який діє по всій території ЄС, зокрема в Польщі. За цим номером можна викликати медиків, поліцію, рятувальників та інші необхідні служби у випадках, які загрожують здоров'ю, життю, майну, навколишньому природному середовищу або громадському порядку.

Якщо ви не володієте польською мовою, то краще одразу сказати: "Nie mówię po polsku". Усі диспетчери володіють англійською, однак є й такі, які знають інші мови. 

Також медики та правоохоронці мають окремі номери:

  • поліція – 997, 
  • швидка медична допомога – 999.

Однак при наборі цих номерів потрібно використовувати код міста. Наприклад, для того, щоб викликати "швидку" у Варшаві, потрібно набрати 22-999.

Тому користуватися єдиним номером 112 значно зручніше та швидше, адже диспетчер одразу з'єднає з необхідною службою. 


112 – універсальний номер виклику екстрених служб в ЄС / Unsplash

Корисні фрази, які можуть знадобитися під час виклику:

  • "Pogotowie ratunkowe" – Швидка допомога;
  • "Proszę wezwać karetkę!" – Будь ласка, викличте швидку;
  • "Dzwonię po pogotowie" – Я телефоную в швидку допомогу;
  • "Potrzebuję pomocy medycznej!" – Мені потрібна медична допомога;
  • "Ktoś stracił przytomność" – Хтось знепритомнів;
  • "To nagły wypadek" – Це невідкладний випадок;
  • "Policja" – Поліція;
  • "Proszę wezwać policję!" – Будь ласка, викличте поліцію;
  • "Zostałem/Zostałam okradziony(a)" – Мене пограбували;
  • "Doszło do napadu" – Стався напад;
  • "Potrzebuję pomocy!" – Мені потрібна допомога.