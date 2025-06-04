Что делать дальше, кто будет застрахован, а кому следует принять меры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на APA.

Интересно При каких условиях украинцев могут депортировать из ЕС

Медстрахование для украинцев в Австрии отменят

Переходный период, который позволяет украинцам получить доступ к бесплатной медицинской помощи, продлится до 12 июля.

В течение этого времени граждане Украины в Австрии будут иметь право на получение ряда услуг, включая визиты к врачу, лекарства, стоматологическое лечение и пребывание в больнице.

Некоторые категории будут застрахованы

Вопреки недавним изменениям, значительная часть украинцев и в дальнейшем будет иметь доступ к страховым услугам. Речь идет о:

лицах, которые находятся на базовом социальном содержании;

тех, кто официально работает в Австрии и автоматически охвачен социальным страхованием.

Программы базовой помощи и в дальнейшем будут поддерживать лиц, которые не могут обеспечить себя и своих иждивенцев. Завершение действия страхования прежде всего направлено на тех, кто имеет определенные финансовые сбережения, но не работает.

Как быть украинцам после 12 июля

После завершения переходного периода украинцы, которые не имеют официального статуса или работы, обязаны сами обеспечить себе постоянное медицинское страхование.

Этого можно достичь или через официальное трудоустройство, что предусматривает уплату социальных взносов, или через добровольное страхование.

Ранее стало известно, что Австрия планирует ограничить выплаты беженцам из Украины.