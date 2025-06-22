"Тыкали" шприцами прямо на улице: во Франции фестиваль уличной музыки превратился в кошмар

Во Франции задержали 12 подозреваемых в связи с тревожным инцидентом во время ежегодного фестиваля уличной музыки. На нем 145 человек получили инъекции шприцами.

Власти подтвердили, что несколько жертв были доставлены в больницу для проведения токсикологических анализов. Однако детали относительно характера инцидентов – в частности, были ли они связаны с инъекциями с целью сексуального насилия – остаются неизвестными, пишет 24 Канал со ссылкой на France24.

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Во Франции на фестивале нападали со шприцами

Миллионы людей приняли участие в празднике музыки Fête de la Musique по всей Франции в субботу вечером, при этом власти отметили "беспрецедентное скопление людей" в Париже.

Однако празднование было омрачено сообщениями о потенциальных проблемах с безопасностью, особенно в отношении женщин. Платформы социальных сетей уже били тревогу еще до начала мероприятия, предполагая, что девушки могут оказаться под угрозой.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило, что по всей стране было зарегистрировано 145 случаев инцидентов, связанных с использованием игл, в том числе 13 случаев в Париже. Некоторые из пострадавших были доставлены в больницы для проведения токсикологической экспертизы.

В людей "тыкали" прямо на улице: смотрите фото

Чиновники не уточнили, связаны ли эти инциденты с так называемым "изнасилованием на свидании".

В результате операции МВД подтвердило арест 12 подозреваемых по всей Франции. Среди них – 4 человек, задержанных в юго-западном городе Ангулем, которые, как считают, причастны к нападениям на около 50 жертв.

Кроме того, во время фестиваля было задержано более 370 человек по различным обвинениям, около 90 из этих арестов произошли в Париже.

Тем временем в Испании местные планируют "мочить" туристов.