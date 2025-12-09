Что не стоит везти через границу – расскажет 24 Канал со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Какие продукты строго запрещено перевозить?

Мясо и мясные изделия

Свежее мясо, сало, колбасы, копчености, консервы с мясом – почти повсеместно запрещены к ввозу. Даже если мясные изделия герметично упакованы или приготовлены – таможенники могут изъять их, а пассажиру грозят штраф или конфискация.

Молочные продукты

Сыры, молоко, йогурты, кисломолочные, масло и другие молочные изделия часто запрещены к ввозу как в страны ЕС, так и в ряд других стран. Даже если молочка – в виде готового продукта, без свежего мяса, рисковать часто не стоит: таможенники не делают исключений во многих странах.

Сельскохозяйственная продукция и домашние заготовки

Фрукты, овощи, картофель, домашние консервации, семена, саженцы, растения – могут подпадать под запрет из-за рисков распространения вредителей и заболеваний. Во многих случаях даже консервы и домашние заготовки не проходят таможенный контроль, если не имеют соответствующих сертификатов или были приготовлены в домашних условиях.

Почему запреты – не просто формальность?

Как объясняет The Guardian, перевоз запрещенных продуктов может привести к конфискации товаров на границе. В некоторых странах таможенники имеют право накладывать штраф – например, минимум 50 евро и до 1000 евро за попытку ввезти запрещенные мясные или молочные продукты.

Если речь идет о значительном нарушении – возможны и более суровые последствия, в зависимости от политики страны, куда вы едете (конфискация, запрет на въезд, административная ответственность и т.д.). Во многих случаях даже "невинные" бутерброды с сыром или колбасой могут стать причиной конфискации – таможенники не делают исключений.

Какие вещи категорически запрещено вести в Румынию?

Ранее мы писали, что в Румынию запрещено ввозить мясные изделия, молочную продукцию, семена, незарегистрированные лекарства, незадекларированное оружие, исторические предметы, порнографические и экстремистские материалы, пиратские товары, токсичные вещества, наркотики.