Известная сеть супермаркетов в центре скандала: в Дании в бананах нашли кокаин
- В 12 супермаркетах сети Coop в Дании обнаружили кокаин, спрятанный в упаковки из-под бананов.
- Полиция сотрудничает с Европолом, а датские СМИ сообщили об аресте сотрудника Coop с килограммом кокаина в машине.
- Находки обнаружены в двух полицейских округах: Северной Зеландии и Центральной и Западной Зеландии.
В 12 супермаркетах Дании нашли кокаин. Они были спрятаны в упаковки из-под бананов.
Интересно, что все супермаркеты принадлежали одной сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Nova News.
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Супермаркеты Дании прятали кокаин в бананах?
Датское национальное подразделение по борьбе с тяжкими преступлениями (NSK) обнаружило в 12 различных супермаркетах кокаин, который был спрятан в упаковки из-под бананов.
Это явление зафиксировали сразу в двух разных полицейских округах: Северной Зеландии и Центральной и Западной Зеландии.
Все супермаркеты принадлежали сети Coop. Полиция решила не вдаваться в детали, однако объявила, что начала сотрудничать с Европолом.
Также датские СМИ сообщили, что недавно правоохранители нашли килограмм кокаина в машине у сотрудника Coop. Его арестовали, однако пока неизвестно, причастен ли он к неожиданной находке в супермаркетах.
К слову, ранее мы писали о том, что Таиланд запретил марихуану без рецепта.