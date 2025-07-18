Известная сеть супермаркетов в центре скандала: в Дании в бананах нашли кокаин

В 12 супермаркетах Дании нашли кокаин. Они были спрятаны в упаковки из-под бананов.

Интересно, что все супермаркеты принадлежали одной сети. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Nova News.

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Супермаркеты Дании прятали кокаин в бананах?

Датское национальное подразделение по борьбе с тяжкими преступлениями (NSK) обнаружило в 12 различных супермаркетах кокаин, который был спрятан в упаковки из-под бананов.

Это явление зафиксировали сразу в двух разных полицейских округах: Северной Зеландии и Центральной и Западной Зеландии.

Все супермаркеты принадлежали сети Coop. Полиция решила не вдаваться в детали, однако объявила, что начала сотрудничать с Европолом.

Также датские СМИ сообщили, что недавно правоохранители нашли килограмм кокаина в машине у сотрудника Coop. Его арестовали, однако пока неизвестно, причастен ли он к неожиданной находке в супермаркетах.

К слову, ранее мы писали о том, что Таиланд запретил марихуану без рецепта.