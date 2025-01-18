В Китае смертность превысила рождаемость: население сокращается третий год подряд

Население Китая в 2024 году снова сократилось, а смертность продолжает превышать рождаемость. Эксперты предупреждают, что эта тенденция в ближайшие годы будет продолжаться.

Национальное бюро статистики сообщило, что общая численность населения Китая сократилась еще на 1,39 миллиона. В 2024 она составляла 1,408 миллиарда по сравнению с 1,409 миллиарда в 2023 году. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на AOL.

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Население Китая сокращается третий год

Население Китая идет на спад уже третий год подряд. Кроме этого, общее количество рожденных в Китае в прошлом году составило 9,54 миллиона, а количество умерших – 10,93.

Эксперты беспокоятся, что вторая по величине экономика мира встанет перед трудностями, поскольку количество работников и потребителей сокращается. Рост расходов на уход за пожилыми людьми и пенсионные выплаты также, вероятно, создадут дополнительную нагрузку на уже задолжавшие органы местного самоуправления.

Почему в Китае сокращается население

Уровень рождаемости в Китае падает в течение десятилетий из-за политики одного ребенка, которую Китай вводил с 1980 по 2015 год, а также из-за быстрой урбанизации.



Политика одного ребенка в Китае дала негативный побочный эффект / Unsplash

Как и в соседних Японии и Южной Корее, большое количество китайцев переехало из сельских ферм в города, где иметь детей дороже.

Высокие расходы на уход за детьми и образование, а также неопределенность работы и замедление экономики также препятствовали многим молодым гражданам жениться и создавать семьи.

По словам демографов, обостряют проблему и гендерная дискриминация, в частности ожидания от женщин заботиться о быте.

Однако власти Китая стремятся повышать рождаемость страны, и в 2024 году начали привлекать ресурсы для улучшения демографического кризиса.