Впрочем, на территории ЕС действуют определенные правила, в частности по временной защите. Поэтому возникает вопрос: разрешено ли украинцам, которые имеют такой статус, поехать из европейских стран в Украину? Сегодня международный сервис денежных переводов TransferGo рассказывает, возможны ли такие поездки.

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Где в Европе больше всего украинцев

Согласно данным Operational Data Portal (ODP), по состоянию на январь 2025 года примерно 6 303 200 украинцев получили временную защиту на территории ЕС. Лидерами по количеству людей из Украины являются такие страны:

Германия – 1 243 445 человек из Украины. Польша – 993 795 украинцев. Чехия – 389 830 человек из Украины.

Эти три страны предоставили защиту почти 60% от общего количества украинцев, которые получают помощь в Европейском Союзе.

Что такое временная защита? Временная защита – это особый статус, предоставленный украинцам в странах ЕС из-за действий России.



Согласно



Временная защита для украинцев в большинстве стран ЕС продлен до 4 марта 2025 года. Временная защита – это особый статус, предоставленный украинцам в странах ЕС из-за действий России.Согласно Директиве о временной защите 2001/55/EC , статус позволяет легально находиться в стране ЕС, предоставляет доступ к медицинской помощи, образования и рынка труда, но имеет ограниченный срок действия (обычно 1 год с возможностью продления).Временная защита для украинцев в большинстве стран ЕС продлен до 4 марта 2025 года.

Украинцы, которые пользуются защитой в ЕС, имеют доступ к различным услугам в странах убежища. Впрочем, часто у них возникает вопрос: "Если поехать на время в Украину, останется ли это все актуально после возвращения из дома?". Закордон 24 рассказывает, что следует учесть украинцам в этом контексте.

Можно ли поехать в Украину, имея защиту в ЕС

Согласно заявлениям Европейской Комиссии, краткосрочные визиты в Украину не должны рассматриваться странами-членами ЕС как основание для отмены статуса временной защиты. Это позволяет украинцам сохранять все права, связанные с их временной защитой, даже если они временно выезжают из ЕС.



Украинцам с временной защитой в ЕС разрешены краткосрочные визиты на родину / Фото Shutterstock

Дело в том, что такие лица могут быть обязаны вернуться в Украину не по добровольным причинам. И, если это происходит до окончания срока действия временного статуса, – страны не должны лишать их защиты.

Как насчет временных ограничений и выплат

В Директиве о временной защите не указана конкретная максимальная продолжительность отсутствия украинцев с защитой в Евросоюзе. Каждая ситуация должна рассматриваться в индивидуальном порядке – то есть краткосрочные поездки не должны угрожать статусу временной защиты лица.

Важно. В то же время страны могут устанавливать собственные временные рамки. Например, украинцы в Польше, которые получили статус временной защиты, могут выезжать в Украину не более чем на 30 дней за раз. Тогда как в Чехии длительная поездка за границу (на срок дольше, чем 10 дней) может привести к потере государственного гуманитарного жилья.

Также Европейская Комиссия уже неоднократно разъясняла, что украинцы, которые имеют право на финансовую помощь, не потеряют своих льгот во время временных визитов в Украину.

В ведомстве подчеркивали, что "отпуск в Украине не равен добровольному возвращению, поэтому государства-члены ЕС должны продолжать предоставлять все права, связанные с защитой".

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Вывод:

Украинцам, которые имеют статус временной защиты, разрешено кратковременно возвращаться в Украину по личным причинам, например, для посещения семьи, без риска потери своего статуса в Европейском Союзе.

Однако следует помнить, что правила и процедуры могут отличаться в разных странах ЕС. Поэтому стоит проконсультироваться с местными органами власти или миграционными службами перед поездкой в Украину. К тому же рекомендуется уведомлять эти учреждения о своем отсутствии даже на короткий период.

Напомним, что материально поддержать родных в Украине можно из любой точки Европы. Для этого стоит воспользоваться услугами международного сервиса TransferGo. Процесс будет быстрым, удобным и по выгодному курсу. А если присоединиться к программе "Пригласи друга", можно еще и получить приятные денежные бонусы.