Как вызвать в Польше полицию и скорую помощь, рассказывает 24 Канал.
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Как вызвать экстренные службы в Польше
Номер скорой помощи и полиции в Польше112 – единый номер экстренной помощи, который действует по всей территории ЕС, в частности в Польше. По этому номеру можно вызвать медиков, полицию, спасателей и другие необходимые службы в случаях, которые угрожают здоровью, жизни, имуществу, окружающей природной среде или общественному порядку.
Если вы не владеете польским языком, то лучше сразу сказать: "Nie mówię po polsku". Все диспетчеры владеют английским, однако есть и такие, которые знают другие языки.
Также медики и правоохранители имеют отдельные номера:
- полиция – 997,
- скорая медицинская помощь – 999.
Однако при наборе этих номеров нужно использовать код города. Например, для того, чтобы вызвать "скорую" в Варшаве, нужно набрать 22-999.
Поэтому пользоваться единым номером 112 значительно удобнее и быстрее, ведь диспетчер сразу соединит с необходимой службой.
112 – универсальный номер вызова экстренных служб в ЕС / Unsplash
Полезные фразы, которые могут понадобиться при вызове:
- "Pogotowie ratunkowe" – Скорая помощь;
- "Proszę wezwać karetkę!" – Пожалуйста, вызовите скорую;
- "Dzwonię po pogotowie" – Я звоню в скорую помощь;
- "Potrzebuję pomocy medycznej!" – Мне нужна медицинская помощь;
- "Ktoś stracił przytomność" – Кто-то потерял сознание;
- "To nagły wypadek" – Это неотложный случай;
- "Policja" – Полиция;
- "Proszę wezwać policję!" – Пожалуйста, вызовите полицию;
- "Zostałem/Zostałam okradziony(a)" – Меня ограбили;
- "Doszło do napadu" – Произошло нападение;
- "Potrzebuję pomocy!" – Мне нужна помощь.