Запомните всего 3 цифры: как вызвать "скорую" и полицию в Польше

Если вы проживаете в Польше или едете туда в путешествие, то необходимо знать, как вызвать экстренные службы. Ведь не всегда под рукой может быть интернет и гугл. Также бывают случаи, когда важна каждая секунда.

Как вызвать в Польше полицию и скорую помощь, рассказывает 24 Канал.

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Как вызвать экстренные службы в Польше

Номер скорой помощи и полиции в Польше 112 – единый номер экстренной помощи, который действует по всей территории ЕС, в частности в Польше. По этому номеру можно вызвать медиков, полицию, спасателей и другие необходимые службы в случаях, которые угрожают здоровью, жизни, имуществу, окружающей природной среде или общественному порядку.

Если вы не владеете польским языком, то лучше сразу сказать: "Nie mówię po polsku". Все диспетчеры владеют английским, однако есть и такие, которые знают другие языки.

Также медики и правоохранители имеют отдельные номера:

полиция – 997,

– 997, скорая медицинская помощь – 999.

Однако при наборе этих номеров нужно использовать код города. Например, для того, чтобы вызвать "скорую" в Варшаве, нужно набрать 22-999.

Поэтому пользоваться единым номером 112 значительно удобнее и быстрее, ведь диспетчер сразу соединит с необходимой службой.



112 – универсальный номер вызова экстренных служб в ЕС / Unsplash

Полезные фразы, которые могут понадобиться при вызове: