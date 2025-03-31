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31 марта, 20:11
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Запомните всего 3 цифры: как вызвать "скорую" и полицию в Польше

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • В Польше для вызова экстренных служб используют единый номер 112, который действует по всей территории ЕС.
  • Также они имеют отдельные прямые номера, но при наборе этих номеров нужно использовать код города, например.

Если вы проживаете в Польше или едете туда в путешествие, то необходимо знать, как вызвать экстренные службы. Ведь не всегда под рукой может быть интернет и гугл. Также бывают случаи, когда важна каждая секунда.

Как вызвать в Польше полицию и скорую помощь, рассказывает 24 Канал.

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Как вызвать экстренные службы в Польше

Номер скорой помощи и полиции в Польше

112 – единый номер экстренной помощи, который действует по всей территории ЕС, в частности в Польше. По этому номеру можно вызвать медиков, полицию, спасателей и другие необходимые службы в случаях, которые угрожают здоровью, жизни, имуществу, окружающей природной среде или общественному порядку.

Если вы не владеете польским языком, то лучше сразу сказать: "Nie mówię po polsku". Все диспетчеры владеют английским, однако есть и такие, которые знают другие языки.

Также медики и правоохранители имеют отдельные номера:

  • полиция – 997,
  • скорая медицинская помощь – 999.

Однако при наборе этих номеров нужно использовать код города. Например, для того, чтобы вызвать "скорую" в Варшаве, нужно набрать 22-999.

Поэтому пользоваться единым номером 112 значительно удобнее и быстрее, ведь диспетчер сразу соединит с необходимой службой.


112 – универсальный номер вызова экстренных служб в ЕС / Unsplash

Полезные фразы, которые могут понадобиться при вызове:

  • "Pogotowie ratunkowe" – Скорая помощь;
  • "Proszę wezwać karetkę!" – Пожалуйста, вызовите скорую;
  • "Dzwonię po pogotowie" – Я звоню в скорую помощь;
  • "Potrzebuję pomocy medycznej!" – Мне нужна медицинская помощь;
  • "Ktoś stracił przytomność" – Кто-то потерял сознание;
  • "To nagły wypadek" – Это неотложный случай;
  • "Policja" – Полиция;
  • "Proszę wezwać policję!" – Пожалуйста, вызовите полицию;
  • "Zostałem/Zostałam okradziony(a)" – Меня ограбили;
  • "Doszło do napadu" – Произошло нападение;
  • "Potrzebuję pomocy!" – Мне нужна помощь.