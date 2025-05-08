Компетентные органы Египта имеют право арестовывать иностранцев за попытку вывоза или ввоза запрещенных медицинских препаратов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на сообщение Посольства Украины в Египте.

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Какие лекарства нельзя вывозить из Египта

В посольстве предупредили, что в египетских аэропортах часто задерживают иностранных граждан, в том числе украинцев. А все из-за наличия в их багаже медицинских препаратов, или наркотических или психотропных веществ.

Поэтому украинские дипломаты настоятельно рекомендуют украинцам не перевозить там:

медицинские препараты не для собственного потребления;

лекарства и вещества, происхождение которых трудно установить (порошок или лекарства не в заводской упаковке);

медицинские препараты, которые предназначены для использования исключительно на территории Египта;

медикаменты, которые содержат наркотический компонент, психотропные вещества и прекурсоры (лекарства "1, 2, 3 (One Two Three)", Decancit SR и т.д.).

Обратите внимание. В виде исключения – лекарства из последнего пункта можно вывозить только по рецепту врача египетского медицинского учреждения из расчета 20 таблеток или капсул на одного человека.

Отдельно дипломаты рекомендуют воздержаться от перевозки из Египта или в Египет пакетов или пакетов от неизвестных или малознакомых лиц по их просьбе, даже за денежное вознаграждение.

Ранее мы рассказывали о том, какие лекарства можно перевозить через границу Украины и ЕС.