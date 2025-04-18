О них объявили в аэропортах ряда популярных стран Европы. К чему готовиться авиапутешественникам на Пасху рассказывает 24 Канал со ссылкой на Schengen.News.

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На Пасху в аэропортах анонсированы забастовки

Туристов призвали внимательно следить за расписанием рейсов в аэропортах Франции, Италии и Испании во второй половине апреля 2025 года, поскольку в ближайшие недели ожидается несколько забастовок авиакомпаний:

во Франции на 18 – 19 и 25 апреля запланирована общенациональная забастовка диспетчеров, с возможностью ее продолжения;

на 18 – 19 и 25 апреля запланирована общенациональная забастовка диспетчеров, с возможностью ее продолжения; в Италии на 19 апреля запланирована 24-часовая забастовка, которая должна затронуть все основные аэропорты страны;

на 19 апреля запланирована 24-часовая забастовка, которая должна затронуть все основные аэропорты страны; в Испании с 20 по 30 апреля состоятся поочередные забастовки авиадиспетчеров в Мадриде и Барселоне.

Также до конца апреля ожидаются забастовки в Германии и Бельгии, хотя конкретные даты еще не разглашаются.

Несмотря на забастовки аэропорты будут загружены

Путешественникам, которые направляются в Европу во время Пасхальных праздников, рекомендуется быть готовыми к возможным перебоям в работе наиболее загруженных аэропортов континента, даже при отсутствии забастовок.

Поскольку ожидается значительный всплеск туристической активности, ситуация, вероятно, будет особенно сложной в субботу, 19 апреля, за день до Пасхи.

К слову, в каких аэропортах мира чаще всего воруют багаж.