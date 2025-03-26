Вот почему нужен полис: сколько стоит вызвать "скорую" в Чехии без страховки

Отправляясь в новую страну, следует быть готовыми к любым экстренным ситуациям. К счастью, система здравоохранения Чехии обеспечивает предоставление медицинских услуг всем, в том числе иностранцам.

Как вызвать медицинскую помощь в Чехии и нужна ли медицинская страховка украинцам, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Как вызвать скорую помощь в Чехии

В случае неотложной ситуации, которая угрожает жизни или здоровью, следует как можно скорее обратиться за экстренной медицинской помощью.

Номер экстренной помощи в Чехии Вызвать скорую помощь можно по номеру 155 или по единому европейскому номеру экстренной помощи 112. Использование этих номеров предназначено для ситуаций, которые требуют немедленного медицинского вмешательства, например: серьезные травмы, потеря сознания, нарушение дыхания, отравление или инфаркт.

Кому нужно медицинское страхование в Чехии

В Чехии действует общеобязательная система медицинского страхования. Иностранцы, которые живут в этой стране, тоже должны быть застрахованы. В частности это касается тех, кто находится в стране на основании разрешения на постоянное проживание или по рабочей визе.

Украинцы, которые получили временную защиту в Чехии, автоматически получают государственное страхование. То есть они имеют право на бесплатные медицинские услуги, а страховые взносы оплачивает государство.

Другие категории иностранцев, в частности те, что не работают, студенты и предприниматели, обязаны оформить коммерческое медицинское страхование. Оно покрывает неотложную медицинскую помощь, а также комплексное медицинское обслуживание в зависимости от условий полиса.

Обратите внимание. Страховой полис должны иметь и украинцы, которые приехали в Чехию для туризма. В статье 16 Закона Украины "О туризме" говорится о том, что при выезде из страны каждый украинец должен иметь при себе страховой договор.

В форс-мажорных обстоятельствах или в случае несчастного случая медицинские расходы возьмет на себя страховая компания. Если страхование отсутствует, за услуги придется платить из собственного кармана. Поэтому всегда имейте полис при себе.



В случае отсутствия страхования услуги будут платными / Pexels

Стоимость вызова "скорой" без страхования

В случае отсутствия страхования все расходы за медицинские услуги оплачивает пациент, это касается и вызова скорой. Стоимость зависит от вида и объема оказываемой помощи, однако расценки очень высокие.

Например, вызов скорой в Праге без наличия страховки или полиса может стоить 6 000, 12 000 или 18 000 крон в зависимости от бригады (от 10 800 до 32 500 гривен).

Кроме того, будут взысканы любые дополнительные расходы, связанные с помощью (например, плата за парковку).