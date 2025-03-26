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Як викликати швидку допомогу в Чехії

У випадку невідкладної ситуації, яка загрожує життю або здоров'ю, слід якомога швидше звернутися за екстреною медичною допомогою.

Номер екстреної допомоги в Чехії Викликати швидку допомогу можна за номером 155 або за єдиним європейським номером екстреної допомоги 112. Використання цих номерів призначене для ситуацій, які вимагають негайного медичного втручання, наприклад: серйозні травми, втрата свідомості, порушення дихання, отруєння чи інфаркт.

Кому потрібне медичне страхування в Чехії

У Чехії діє загальнообов'язкова система медичного страхування. Іноземці, які живуть у цій країні, теж повинні бути застраховані. Зокрема це стосується тих, хто перебуває в країні на підставі дозволу на постійне проживання або за робочою візою.

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, автоматично отримують державне страхування. Тобто вони мають право на безплатні медичні послуги, а страхові внески оплачує держава.

Інші категорії іноземців, зокрема ті, що не працюють, студенти та підприємці, зобов'язані оформити комерційне медичне страхування. Воно покриває невідкладну медичну допомогу, а також комплексне медичне обслуговування залежно від умов поліса.

Зверніть увагу. Страховий поліс повинні мати й українці, які приїхали у Чехію для туризму. У статті 16 Закону України "Про туризм" йдеться про те, що при виїзді з країни кожен українець повинен мати при собі страховий договір.

У форс-мажорних обставинах чи у разі нещасного випадку медичні витрати візьме на себе страхова компанія. Якщо страхування відсутнє, за послуги доведеться платити з власної кишені. Тому завжди майте поліс при собі.



У випадку відсутності страхування послуги будуть платними / Pexels

Вартість виклику "швидкої" без страхування

У випадку відсутності страхування всі витрати за медичні послуги оплачує пацієнт, це стосується й виклику швидкої. Вартість залежить від виду та обсягу наданої допомоги, однак розцінки дуже високі.

Наприклад, виклик швидкої у Празі без наявності страхування або полісу може коштувати 6 000, 12 000 чи аж 18 000 крон залежно від бригади (від 10 800 до 32 500 гривень).

Крім того, буде стягнуто будь-які додаткові витрати, пов'язані з допомогою (наприклад, плата за паркування).