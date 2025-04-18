Про них оголосили в аеропортах низки популярних країн Європи. До чого готуватися авіамандрівникам на Великдень розповідає 24 Канал з посиланням на Schengen.News.

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На Великдень в аеропортах анонсовано страйки

Туристів закликали уважно стежити за розкладом рейсів в аеропортах Франції, Італії та Іспанії у другій половині квітня 2025 року, оскільки найближчими тижнями очікується кілька страйків авіакомпаній:

у Франції на 18 – 19 і 25 квітня заплановано загальнонаціональний страйк диспетчерів, з можливістю його продовження;

на 18 – 19 і 25 квітня заплановано загальнонаціональний страйк диспетчерів, з можливістю його продовження; в Італії на 19 квітня заплановано 24-годинний страйк, який має зачепити всі основні аеропорти країни;

на 19 квітня заплановано 24-годинний страйк, який має зачепити всі основні аеропорти країни; в Іспанії з 20 по 30 квітня відбудуться почергові страйки авіадиспетчерів у Мадриді та Барселоні.

Також до кінця квітня очікуються страйки в Німеччині та Бельгії, хоча конкретні дати ще не розголошуються.

Попри страйки аеропорти будуть завантажені

Мандрівникам, які прямують до Європи під час Великодніх свят, рекомендується бути готовими до можливих перебоїв у роботі найбільш завантажених аеропортів континенту, навіть за відсутності страйків.

Оскільки очікується значний сплеск туристичної активності, ситуація, ймовірно, буде особливо складною в суботу, 19 квітня, за день до Великодня.

До слова, в яких аеропортах світу найчастіше крадуть багаж.