Компетентні органи Єгипту мають право арештовувати іноземців за спробу вивезення або ввезення заборонених медичних препаратів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення Посольства України в Єгипті.

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Які ліки не можна вивозити з Єгипту

У посольстві попередили, що в єгипетських аеропортах часто затримують іноземних громадян, у тому числі українців. А все через наявність в їхньому багажі медичних препаратів, або ж наркотичних чи психотропних речовин.

Тож українські дипломати наполегливо рекомендують українцям не перевозити там:

медичні препарати не для власного споживання;

ліки та речовини, походження яких важко встановити (порошок чи ліки не в заводському пакуванні);

медичні препарати, які призначені для використання виключно на території Єгипту;

медикаменти, які містять наркотичний компонент, психотропні речовини та прекурсори (ліки "1, 2, 3 (One Two Three)", Decancit SR тощо).

Зверніть увагу. Як виняток – ліки з останнього пункту можна вивозити тільки за рецептом лікаря єгипетського медичного закладу з розрахунку 20 пігулок або капсул на одну особу.

Окремо дипломати рекомендують утриматись від перевезення з Єгипту або в Єгипет пакунків чи пакетів від невідомих або малознайомих осіб на їхнє прохання, навіть за грошову винагороду.

Раніше ми розповідали про те, які ліки можна перевозити через кордон України та ЄС.