Можуть арештувати: українців закликали не вивозити деякі ліки з Єгипту

В аеропортах Єгипту все частіше затримують іноземців за перевезення деяких ліків. Певні препарати призначені для використання лише на території цієї країни.

Компетентні органи Єгипту мають право арештовувати іноземців за спробу вивезення або ввезення заборонених медичних препаратів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення Посольства України в Єгипті.

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Які ліки не можна вивозити з Єгипту

У посольстві попередили, що в єгипетських аеропортах часто затримують іноземних громадян, у тому числі українців. А все через наявність в їхньому багажі медичних препаратів, або ж наркотичних чи психотропних речовин.

Тож українські дипломати наполегливо рекомендують українцям не перевозити там:

медичні препарати не для власного споживання;

ліки та речовини, походження яких важко встановити (порошок чи ліки не в заводському пакуванні);

медичні препарати, які призначені для використання виключно на території Єгипту;

медикаменти, які містять наркотичний компонент, психотропні речовини та прекурсори (ліки "1, 2, 3 (One Two Three)", Decancit SR тощо).

Зверніть увагу. Як виняток – ліки з останнього пункту можна вивозити тільки за рецептом лікаря єгипетського медичного закладу з розрахунку 20 пігулок або капсул на одну особу.

Окремо дипломати рекомендують утриматись від перевезення з Єгипту або в Єгипет пакунків чи пакетів від невідомих або малознайомих осіб на їхнє прохання, навіть за грошову винагороду.

Раніше ми розповідали про те, які ліки можна перевозити через кордон України та ЄС.