Які препарати не варто приймати під час польоту: лікар попередив про небезпеку

Є препарати, які не слід приймати у літаку, тому що висота посилює їхню дію або побічні ефекти. Лікар розповів, які ліки не варто пити до або під час польоту.

Американський кваліфікований медичний працівник Доктор Шон Ормонд перерахував препарати, які не бажано вживати під час тривалого польоту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Які ліки не слід приймати під час польоту

Розріджувачі крові

Потрібно бути обережними під час далекої подорожі, якщо ви приймаєте ліки для розрідження крові. Сидіння підвищує ризик утворення тромбів, тож навіть незначні травми можуть спричинити сильну кровотечу.

Якщо приймаєте такі препарати, треба щогодини вставати й рухатися, а також носити компресійні шкарпетки. Також бажано обговорити зі своїм лікарем запобіжні заходи перед польотом.

Сонливі препарати проти алергії та мікрорелаксанти

Ці таблетки викликають сонливість, уповільнюють час реакції та опосередковано підвищують ризик утворення тромбів, змушуючи людину сидіти довше, ніж вона могла б просидіти.

Опіоїдні знеболювальні

Опіоїдні знеболювальні викликають сонливість, і їхній ефект значно посилюється в повітрі.

Ці таблетки уповільнюють дихання, що погано в середовищі з низьким вмістом кисню, а також можуть викликати запаморочення, нудоту або навіть сплутаність свідомості. Краще розглянути варіанти без опіоїдів, наприклад ібупрофен або ацетамінофен.



Деякі ліки небезпечно приймати під час польоту / Pexels

Діуретики

Цей тип ліків часто використовується для полегшення набряку та артеріального тиску, але вони сечогінні. Відомо, що авіаперельоти зневоднюють організм, тому існує ризик, що діуретики можуть спричинити запаморочення та слабкість.

Якщо споживаєте такі препарати, пийте в дорозі багато води та далекоглядно оберіть місце біля туалету.

Препарати від тривожності

На великій висоті такі препарати можуть мати більш виражений ефект. Це підвищує ризик сонливості, проблем із диханням або навіть втрати свідомості.

Снодійне

Ці препарати можуть призвести до запаморочення, дезорієнтації або навіть лунатизму. А у випадку надзвичайної ситуації на борту вкрай важливо, щоб пасажири вчасно реагували та слідували інструкціям.

Також зверніть увагу на те, що не всі препарати можуть бути дозволеними взагалі. Тож перед тим, як вирушати у подорож в іншу країну, слід з'ясувати, які ліки можна перевозити через кордон.