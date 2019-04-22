Закрилась остання виборча дільниця за кордоном – у Сан-Франциско

На виборчій дільниці у Сан-Франциско завершилося голосування громадян України на президентських виборах о 6 годині ранку за Києвом. Дільниця розпочала свою роботу в неділю о 18:00.

На даній дільниці зареєстровані українці, які проживають у 12 американських штатах. Загалом їхня кількість становить майже 24 тисячі осіб.

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Дільниця у Сан-Франциско є однією з найбільш численних дільниць, які розгорнуто за кордоном.

Вона розташована в приміщенні генерального консульства України за адресою 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

Під час голосування на дільницю завітав хор та привітав комісію з католицьким Великоднем.

За останніми даними з ділянки №900091 на 20:00 за місцевим часом (06:00 за Києвом) там проголосували 582 людини.

Зауважимо, що у першому турі президентських виборів значна кількість виборців не змогла реалізувати ссвоє виборче право через низку причин, найчастіші з яких: протермінований закордонний паспорт, відсутність у списках виборців, а також – далеку відстань до дільниці.



Остаточні результати Національного екзит-полу

Якою була явка на під час другого туру президентських виборів



Як українці голосували у першому турі виборів президента

Володимир Зеленський – 30,24%

Петро Порошенко – 15,95%

Юлія Тимошенко – 13,40%

Юрій Бойко – 11,67%

Анатолій Гриценко – 6,91%

Ігор Смешко – 6,04%

Олег Ляшко – 5,48%

Олександр Вілкул – 4,15%

Руслан Кошулинський – 1,62%



Інші лідери не набрали 1% голосів. Оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, ЦВК оголосила другий тур.



Результати першого туру президентських виборів 2019

Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів. Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

Якою була явка у першому турі президентських виборів 31 березня:



Скільки людей проголосувало на виборах-2019

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Дивіться відео, як пройшов перший тур президентських виборів 2019:

Зазначимо, що громадянська мережа "Опора" проводила паралельний підрахунокголосів. За даними активістів, Петро Порошенко й Анатолій Гриценко отримали на 1% менше, ніж за остаточними результами екзит-полу.



